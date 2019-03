Der Start in die Pre-Playoffs live: Kassel Huskies führen gegen Crimmitschau

Los geht's mit den Pre-Playoffs: Die Kassel Huskies empfangen heute die Eispiraten Crimmitschau. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 19.30 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Gerald Schaumburg und Gerd Brehm über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Kassel Huskies - Eispiraten Crimmitschau 1:0 (1. Drittel läuft)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Crimmitschau

Tore: 1:0 Sylvestre (8. Minute, 5:4)

Zuschauer:

Strafminuten:

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Macht's nochmal, Jungs!

Strafe gegen Crimmitschau! In der 10. Minute muss Talbot nach einem Foul an Mueller zwangspausieren.

+++ Die Huskies waren in den ersten 10 Minuten das bessere Team - und haben dazu ihre Überzahl noch optimal genutzt. Die Führung geht also in Ordnung.

10. Minute: Mueller spielt Sylvestre im Zentrum an. Der hat erneut gut Platz, haut die Scheibe aber weit, weit übers Tor. Schade!

+++ Damit steht es nach exakt 8 Minuten 1:0 - und Crimmitschau ist wieder komplett.

+++ Sylvestre ist es, der im rechten Bullykreis viel Platz hat und die Scheibe in den Winkel drischt. Ramalam!

+++ 14 Sekunden vor Ende der Überzahl gehen die Huskies in Führung!

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR DIE KASSEL HUSKIES!!!

7. Minute: Die Huskies setzen sich fest, finden aber zunächst keine Lücke - und dann befreien sich die Eispiraten.

Erste Strafe gegen die Gäste! Crimmitschau hat einen Mann zu viel auf dem Eis. Mund sitzt die zwei Minuten ab.

7. Minute: Nochmal der Husky. Dieses Mal von rechts. Der geht vorbei.

6. Minute: Sylvestre versucht sich im Zentrum gegen zwei Mann durchzusetzen - vergeblich.

6. Minute: Ritter schießt aus spitzem Winkel von rechts - die Scheibe rutscht am Tor vorbei.

5. Minute: Huskies-Keeper Kuhn muss zum ersten Mal eingreifen - nach einem Schuss von der Blauen Linie. Der bereitet dem Kasseler aber keine Mühe.

4. Minute: Flick taucht am rechten Pfosten auf. Sylvestre verhindert aber Schlimmeres, indem er den Schuss des Crimmitschauers abfängt.

3. Minute: Walters zum zweiten. Der Puck bleibt am Schuh eines Gegenspielers hängen. Danach zieht Ritter ab. Kilar macht sich ganz lange und haut die Scheibe mit dem Schläger weg.

3. Minute: Walters schießt aus der Distanz. Der wird abgefälscht und bleibt so völlig ungefährlich.

1. Minute: Hennig spielt ab auf Mueller, der links lauert und aus spitzem Winkel abzieht. Das Ganze bleibt aber ungefährlich, weil Gäste-Keeper Brett Kilar den Raum dicht macht.

1. Minute: Crimmitschaus Kapitän Schietzold hält von der Blauen Linie einfach mal aufs Tor der Huskies. Der kommt zu hoch und geht drüber.

LOS GEHT'S im ersten Pre-Playoff-Spiel. Das Spiel läuft. Jetzt heißt es: kämpfen und siegen, Huskies!

+++ Der Gäste-Block ist übrigens auch gut voll.

+++ Man merkt, dass hier nicht mehr Hauptrunde gespielt wird. Die Stimmung auf den Rängen passt.

+++ Schonmal zum Vormerken: Am Sonntag werden wir für euch aus Crimmitschau Radio und Ticker machen.

+++ Mit nur 145 Gegentreffern stellen die Huskies die beste Abwehr der Liga. Die Torbilanzen: Crimmitschau 186:212; Kassel 146:145.

+++ Vier Spiele, vier Tore gegen die Huskies: Rob Flick ist der Mann, der in jedem Duell mit den Nordhessen traf. Auf Kasseler Seite waren Jens Meilleur, Sebastien Sylvestre und Trivino je zweimal erfolgreich.

+++ Mit You'll never walk alone starten wir auch im Radio. Viel Spaß!

+++ Sam Povorozniouks Spieldauerstrafe hat übrigens keine Auswirkungen auf die Pre-Playoffs: Die Strafe wurde gelöscht.

+++ 17 Punkte holte die Kasseler (30:27) in den letzten 10 Spielen. 18 Punkte waren es bei Crimmitschau- bei 42:38 Toren.

+++ So sind die bisherigen Partien ausgegangen: Das erste Spiel haben die Eispiraten 5:2 für sich entschieden, im zweiten unterlagen die Huskies zuhause 1:2. In Crimmitschau gab es dann einen 5:1-Sieg. Anfang Februar wurde es dann besonders torreich: 4:8 unterlagen die Huskies im vierten Spiel den Eispiraten.

+++ Den Gästen dürfte der Ausfall von Abwehrchef Carl Hudson schmerzen.

+++ Die Kasseler sind bis auf den langzeitverletzten Corey Trivino heute vollzählig.

+++ Bei den Huskies hütet Jerry Kuhn das Tor.

+++ Hallo aus der Kasseler Eissporthalle. Es ist Pre-Playoff-Zeit - und wir sind für alle, die nicht in die Halle kommen können, am Start.

Die Aufstellung der Huskies:

Nummer Position Spieler 10 F(orward = Stürmer) Sébastien Sylvestre 11 F Valentin Busch 13 F Michael Christ 17 F Toni Ritter 18 D(efender = Verteidiger) Neil Manning 22 D Marco Müller 25 D Nick Walters 27 F Eric Valentin 29 F Adriano Carciola 31 G(oalie = Torwart) Leon Hungerecker 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger 55 F Mike Little 61 F Richard Mueller 63 F Jace Hennig 64 D Jannik Woidtke 70 F Jens Meilleur 78 D Alexander Heinrich 91 F Sam Povorozniouk 96 D Andre Reiß 97 F Mark Ledlin

Die Aufstellung der Eispiraten:

Nr P Spieler 4 D Felix Thomas 6 D Ville Saukko 8 F Dominic Walsh 9 F Christian Hilbrich 13 D André Schietzold 15 D Ole Olleff 16 F Vincent Schlenker 17 F Rob Flick 28 F Patrick Pohl 30 G Sebastian Albrecht 35 G Brett Kilar 48 F Julian Talbot 50 F Christoph Kabitzky 51 D Patrick McNally 64 D Yannick Mund 65 F Tobias Kircher 68 F Marius Demmler 83 F Adrian Grygiel 97 F Christoph Körner

Die Starting Six:

Nr P Spieler 10 F Sébastien Sylvestre 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger 61 F Richard Mueller 63 F Jace Hennig 96 D Andre Reiß

Nr P Spieler 13 D André Schietzold 17 F Rob Flick 35 G Brett Kilar 48 F Julian Talbot 51 D Patrick McNally 83 F Adrian Grygiel

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter: Engelmann, Tony

2. Schiedsrichter: Hertrich, Nicole

1. Linienschiedsrichter: Borger, Dominic

2. Linienschiedsrichter: van Himbeeck, Frederik

Punktrichter: Krimm, Oliver

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

