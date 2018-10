Huskies empfangen Ravensburg zum Topspiel

Wiedersehen der Topscorer

+ © Andreas Fischer Trifft auf den Sturmpartner der Vorsaison: Huskies-Topscorer Richie Mueller. © Andreas Fischer

Kassel. Es hat ein bisschen was von Playoffs – auch wenn die Saison in der DEL2 gerade erst angefangen hat. Nicht nur, weil fünf Spiele in zehn Tagen stark an den Modus der K.o.-Runde erinnern.