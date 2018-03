Bester Verteidiger und bester Rookie der DEL2: Zwei Huskies ausgezeichnet

Kassel. Große Ehre für zwei Huskies-Spieler: Mirko Pantkowski und James Wisniewski sind als bester Rookie und bester Verteidiger der aktuellen DEL2-Saison ausgezeichnet worden.

Im Rahmen der "Gala des deutschen Eishockey" in Straubing hat die DEL2 einige Spieler geehrt - darunter sind auch zwei Huskies. Goalie Mirko Pantkowski erhält die Auszeichnung zum Rookie des Jahres. James Wisniewski wurde als bester Verteidiger der aktuellen Spielzeit ausgezeichnet. Die Kassel Huskies sind neben dem ESV Kaufbeuren das einzige Team, das die Dominanz des SC Riessersee bei den Ehrungen brechen konnte (siehe Liste unten).

Der 19-jährige Pantkowski hat in dieser Saison 24 Spiele für die Huskies absolviert und mit überzeugenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Zwischenzeitlich hatte er die beste Fangquote aller DEL2-Torhüter und steht mit 91,5 Prozent immer noch auf Platz 7 der Rangliste, fünf Plätze vor Markus Keller. Im Dezember reiste Pantkowski zur U20-Weltmeisterschaft Div. I nach Courchevel und Meribel (Frankreich). Dort belegte er den dritten Platz, wurde zum besten deutschen Spieler und zum besten Torhüter des Turniers ernannt. Die Auszeichnung zum DEL2-Rookie des Jahres ist somit die dritte persönliche Auszeichnung für den jungen Kasseler Goalie.

Der ehemalige NHL-Profi James Wisniewski wechselte im Oktober des vergangenen Jahres zu den Huskies. Er trug in 33 Partien das Huskies-Trikot und erzielte in der Hauptrunde neun Tore und weitere 35 Assists. Der 34-Jährige überzeugte insbesondere durch seine Übersicht und Torgefährlichkeit und führte über einen langen Zeitraum die DEL2-Scorerliste aller Verteidiger an, schreiben die Kassel Huskies am Samstag in einer Pressemitteilung. Im Februar reiste er zu den olympischen Winterspielen nach Pyeongchang und erfüllte sich somit seinen persönlichen Traum, für den er zuvor nach Kassel gekommen war. Mit der US-Auswahl zog er ins Viertelfinale ein und scheiterte dort erst im Penaltyschießen mit 2:3 gegen Tschechien. Anschließend kündigte er an, nicht mehr zu den Kassel Huskies zurückzukehren.

An der Abstimmung haben alle Trainer und Kapitäne der DEL2-Clubs sowie die Offiziellen der Liga, des Livesteam-Dienstleisters SpradeTV und des Fachmagazins Eishockey News teilgenommen. Die Glastrophäen werden den Gewinnern im Rahmen der kommenden Playoff- Begegnungen überreicht.

Die DEL2-Auszeichnungen im Überblick:

Bester Keeper: Stefan Vajs (ESV Kaufbeuren)

Bester Verteidiger: James Wisniewski (Kassel Huskies)

Bester Stürmer: Andreas Driendl (SC Riessersee)

Bester Rookie: Mirko Pantkowski (Kassel Huskies)

Bester Trainer: Toni Söderholm (SC Riessersee)

Bester Spieler: Andreas Driendl (SC Riessersee)

Gewinner der Hauptrunde: SC Riessersee

Fair-Play-Gewinner: SC Riessersee

DEL2-Top-Scorer: Richard Mueller (SC Riessersee)