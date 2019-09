Denis Shevyrin erzielt Treffer zum 2:0-Sieg der Huskies in Duisburg

Viertes Testspiel, dritter Huskies-Sieg: Der Kasseler Eishockey-Zweitligist gewann bei Oberligist Duisburg 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Mann des Tages war Verteidiger Denis Shevyrin, der beide Treffer erzielte. Nach sechs Minuten wurde sein Schlagschuss von der Blauen Linie abgefälscht und der Puck senkte sich als Bogenlampe über Torwart Wendler hinweg ins Netz. Beim 2:0 (40.) nutzte Ben Duffy einen Abwehrfehler und legte für Shevyrin am langen Pfosten auf.

+ Denis ShevyrinZweifacherTorschütze

Die Huskies spielten ohne Michi Christ bei den Füchsen. An der Bande stand Joe Gibbs. Der Manager vertrat Trainer Tim Kehler, der wegen eines Trauerfalls in Kanada weilt, und erlebte klar dominierende Nordhessen. Allerdings ließ die Chancenverwertung gegen die von Uli Egen trainierten Füchse zu wünschen übrig. Gegen den Drittligisten, der am Freitag und Samstag noch gegen Herne 1:6 verloren und 4:3 gegen Halle gewonnen hatte, bekam Torwart Leon Hungerecker wenig Arbeit, offensiv aber taten seine Vorderleute nicht mehr als nötig und ließen gegen den starken Wendler den letzten Biss vermissen.

Kassel: Hungerecker - Shevyrin, Humphries - Dinger, Heinrich - Scalzo, Tramm - Walters, Müller - Moser, Duffy, Carroll - Kirsch, Trivino, Mueller - Karachun, Burns, Bettahar - Schirmacher, Spitzner, Ledlin.