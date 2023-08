Jake Weidner im Interview: „Der Erfolgshunger ist noch größer geworden“

Huskies sind zurück auf dem Eis

+ © Andreas Fischer Auf dem Eis: Jake Weidner ist mit seinen Mitspielern in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet, geht bei den Huskies in seine dritte Spielzeit. © Andreas Fischer

Jake Weidner geht bei den Kassel Huskies in seine dritte Spielzeit. Im Interview erklärt er, aus dem bitteren K.o. der vergangenen Saison lernen zu wollen.

Kassel – Die Eishockeyspieler der Kassel Huskies sind zurück auf Schlittschuhen, bereiten sich auf den Start in die neue Saison vor. Wir sprachen mit Angreifer Jake Weidner – über alte Wunden, neue Ziele und seine persönliche Entwicklung.

Herr Weidner, Sie sehen gut gebräunt aus. Wie war die Sommerpause?

Wie immer zu kurz (lacht). Ich war in Kanada, war zu Besuch in meiner Heimatstadt. Danach haben meine Freundin und ich noch eine Woche in Florida verbracht, wir waren im Disneyland. Golf und Krafttraining kamen in dieser Zeit natürlich auch nicht zu kurz. Jetzt freue ich mich aber, dass wir zurück auf dem Eis sind.

Sie haben sich mit dem unerwartet frühen Playoff-Aus in die Pause verabschiedet. Wie lange war dieses Negativerlebnis noch in Ihrem Kopf?

Lange. Sehr lange. Es ist immer noch ein bisschen in meinem Kopf. Wir haben in den Playoffs unterdurchschnittlich abgeliefert. Klar wollen wir so eine Enttäuschung schnell vergessen. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, daraus zu lernen, damit so etwas in dieser Saison nicht noch einmal passiert. Deshalb wird es noch ganz lange in unseren Köpfen umherschwirren.

Was genau können Sie daraus lernen? Was muss besser werden?

Wir müssen konstanter spielen. Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt unsere beste Leistung abliefern. Auch wenn wir in der Hauptrunde viele Spiele gewinnen, dürfen wir damit nicht zufrieden sein. Unser Ziel ist es, die Meisterschaft zu gewinnen. Wir müssen uns also nach jedem Spiel fragen, was wir besser machen können.

Ist der Wille, es nach dieser Saison in die DEL zu schaffen, nun noch größer?

Ja, ich denke schon. Diese Erfahrung aus der vergangenen Saison hat uns zusätzlich motiviert. Der Erfolgshunger ist noch größer geworden. Jeder will gewinnen.

Wie ist Ihr Eindruck vom neuen Team?

Wir haben super Jungs hinzubekommen, die sich sicher sehr schnell bei uns einfügen werden. Ich glaube, das passt ganz gut. Wir haben jetzt ein paar Wochen Zeit, Abläufe einzustudieren und zu einem richtig starken Team zusammenzuwachsen.

Sie selbst gehen in Ihre dritte Saison in Kassel. Wie haben Sie sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt?

Nachdem ich aus der DEL gekommen bin, hat es ein wenig gedauert, bis ich mich an die bedeutendere Rolle in Kassel gewöhnt habe. Ich muss hier offensiv wie defensiv etwas geschickter spielen. In Iserlohn musste ich viel häufiger zum Check ansetzen, Schüsse blocken. Das ist hier nun anders. Die Verantwortlichen haben mir immer gesagt, wenn etwas nicht sofort funktioniert, ist das nicht das Ende der Welt. Mittlerweile bin ich viel selbstbewusster geworden, auch am Bullykreis muss mich erstmal einer schlagen (lacht).

Das Team hat sich im Vergleich zur Vorsaison etwas verändert. Ändert das auch etwas an Ihrer Rolle in der Mannschaft?

Grundsätzlich bin ich ein Spieler, der das Vertrauen spüren muss. Und das spüre ich. Wir haben erfahrene Spieler verloren, ich selbst bin nun schon lange Profi. Ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, möchte jüngere Spieler unterstützen. Allerdings muss für den Erfolg jeder im Team auf seine Weise in eine Anführerrolle hineinwachsen.

Zur Person Jake Weidner (31) wurde in Grand Valley in der kanadischen Provinz Ontario geboren, wo er das Eishockeyspielen lernte. 2017 wechselte er nach Iserlohn in die DEL, seit 2021 trägt der Angreifer das Trikot der Kassel Huskies. Weidners Großeltern stammen aus Deutschland, wanderten einst nach Kanada aus. Der Linksschütze ist vergeben.

Von Pascal Spindler