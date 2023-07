Der nächste Löwe für die Kassel Huskies: Center Carson McMillan kommt

Von: Björn Friedrichs

Carson McMillan wechselt von den Löwen Frankfurt zu den Kassel Huskies. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Er ist das vorerst letzte Puzzlestück im Kader der Kassel Huskies: Der 34-jährige Kanadier Carson McMillan verstärkt den Eishockey-Zweitligisten.

Kassel – Der Stürmer ist dann der siebte Akteur, der seit Sommer 2022 von den Löwen Frankfurt nach Nordhessen kommt. Nach Steven Seigo (32), Andrew Bodnarchuk (34) und Joel Lowry (31) belegt McMillan die vierte Importstelle. Die Altersangaben zeigen schon: Die Huskies setzen bei ihren Ausländern auf sehr erfahrene Kräfte. „Die Imports sind in der Tat unsere ältesten Spieler. Aber wir haben einen sehr guten Mix aus jungen und erfahrenen Kräften“, sagt Huskies-Trainer Bo Subr mit Blick auf seinen Kader.

Apropos Erfahrung: Davon bringt McMillan eine Menge mit. Der verbrachte seine Nachwuchszeit in Kanada, 2009 feierte er beim AHL-Team Houston Aeros sein Profidebüt. Da war er bereits von NHL-Team Minnesota Wild in der siebten Runde an 200. Stelle des Drafts ausgewählt worden, für das Team aus dem mittleren Westen der USA machte er in der besten Liga der Welt 16 Partien (zwei Tore, drei Assists).

In Europa feierte er zwei Meistertitel

Zu deutlich mehr Einsätzen kam er für die Aeros und Wild-Farmteam Iowa in der AHL. Dort gelangen ihm in 370 Spielen 48 Tore und 54 Vorlagen.

Von 2014 an war McMillan für unterschiedliche Teams in der AHL und ECHL tätig, 2016 folgte dann der Wechsel nach Europa. In Dänemark schloss er sich dem amtierenden Meister Esbjerg Energy an, der Titel wurde mit McMillan erfolgreich verteidigt.

2018 angelte sich DEL-Klub Bremerhaven den 1,85 Meter großen Stürmer, der sowohl Center als auch auf dem Flügel spielen kann. Für Fischtown schoss er in drei DEL-Spielzeiten 19 Tore (28 Vorlagen), dann ging es weiter in die DEL 2 nach Frankfurt. Mit dem jetzigen Huskies-Trainer Bo Subr, Pierre Preto, Darren Mieszkowski, Tomas Sykora, Max Faber und Markus Freis gelang der Aufstieg. McMillan gehörte zu den Topscorern der Löwen (26 Tore, 35 Vorlagen in 54 Spielen). Gegen die Huskies gelangen ihm in den vier Duellen ein Tor und vier Assists.

Subr mit Kader zufrieden

„Er ist ein echter Allrounder, vorne und hinten stark. Carson hat viel Spielverständnis, ist ein starker Bullyspieler, dazu in Unter- und Überzahl wichtig. Er hat auf hohem Niveau gespielt, dazu in einigen Gewinner-Organisationen“, sagt Subr. Die Stärke am Bullypunkt sei ein wichtiges Argument gewesen: „Da waren wir vergangene Saison nicht so gut wie gewollt.“

In der abgelaufenen DEL-Saison kam McMillan zwar weiterhin stets zum Einsatz, so viele Punkte wie eine Liga tiefer gelangen aber nicht mehr (57 Spiele, fünf Treffer, zwölf Assists). „Das hat natürlich auch mit dem unterschiedlichen Level und den verschiedenen Rollen zu tun, die er eingenommen hat“, sagt Subr.

Mit der nun verkündeten Verpflichtung McMillans ist der Kader der Huskies vorerst komplett. „Wir haben einen ziemlich guten Kader mit guten Verstärkungen“, schätzt Subr sein 15 Angreifer, acht Verteidiger und drei Torhüter starkes Aufgebot ein. (Björn Friedrichs)