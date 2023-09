4:6 in Bad Nauheim: Kassel Huskies verlieren wildes Derby

Von: Pascal Spindler

Häufig im Blickpunkt: Huskies-Goalie Philipp Maurer. © Dieter Schachtschneider

Kein weiterer Derbysieg für die Kassel Huskies. Nach dem Sieg in Frankfurt haben die Nordhessen das zweite Vorbereitungsderby in einem wilden Spiel gegen Bad Nauheim 4:6 verloren.

Bad Nauheim – Die Revanche ist missglückt. Nach dem Playoff-Aus gegen den EC Bad Nauheim in der vergangenen Saison verlieren die Eishockeyprofis der Kassel Huskies ein wildes Vorbereitungsderby beim Ligakonkurrenten 4:6 (1:2, 3:2, 0:2).

Trainer Bo Subr gönnt Joel Lowry, Tristan Keck, Markus Freis, Tomas Sykora sowie Torhüter Brandon Maxwell eine Pause, für ihn steht Philipp Maurer im Spiel bei seinem Ex-Verein zwischen den Pfosten. Darren Mieszkowski fehlt dagegen verletzt. Der Stürmer hat sich im Training eine Oberkörperverletzung zugezogen, wird laut Klubangaben zwei bis drei Wochen ausfallen und somit auch den Saisonstart verpassen.

Yannik Valenti hat die erste Gelegenheit des Vorbereitungsderbys, sein Schuss aus kurzer Distanz fliegt allerdings knapp am Tor von Niklas Lunemann vorbei (2.). Danach machen die Huskies Fehler: Zunächst ist Steven Seigos Zuspiel auf Alec Ahlroth zu ungenau, Julian Lautenschlager geht dazwischen und trifft zur Führung für Bad Nauheim (5.). Dann kann Maurer einen Schuss von Kevin Orendorz nur abklatschen lassen, Marc El-Sayed steht richtig und schiebt zum 2:0 ein (14.). Kein guter Start für die Kasseler.

Kassel Huskies kämpfen sich zweimal zurück

Immerhin: Die Antwort folgt prompt. Lunemann bekommt den Puck an den Schoner, Carson McMillan setzt nach und drückt die Scheibe über die Linie (15.). 2:1 – der Anschluss. Die Huskies drängen noch vor der ersten Pause auf das 2:2, das fällt dann allerdings erst nach Wiederbeginn. 20 Sekunden sind gespielt, da zieht Louis Brune frei vor dem Tor der Gastgeber ab und trifft zum Ausgleich (21.).

Es ist eine ausgeglichene Begegnung der beiden Ligakonkurrenten, in der Bad Nauheim aufgrund zweier Überzahlspiele im Mitteldrittel wieder besser in die Partie findet. Huskies-Goalie Maurer muss nun mehr und mehr eingreifen, ehe der 22-Jährige erneut überwunden – und das gleich doppelt: Maurer kann noch abwehren, dann trifft Lautenschlager aus kurzer Distanz zum 3:2 (29.), Jordan Hickmott nutzt in Überzahl einen weiteren Abstauber zum 4:2 (31.).

Die Huskies müssen sich wieder zurückkämpfen – und machen das auch: McMillans Tor wird noch per Videobeweis überprüft, dann zählt’s (35.). Eine Minute später fälscht Hans Detsch den Puck ins Tor ab (36.) – 4:4.

Im Schlussdrittel geht das Toreschießen weiter. Allerdings trifft in diesem nur Bad Nauheim: Tim Coffman steht im Bullykreis blank, schießt die Scheibe wuchtig ins Netz (52.). Einen Konter verwertet Hickmott zum 6:4 (54.) für die Gastgeber. Der K. o. für die Huskies, die kein drittes Mal zurückkommen. Bad Nauheim feiert, die Nordhessen haben in der Liga eine neue Chance, den Derbysieg einzufahren.

Am Sonntag wartet Düsseldorf Das nächste Vorbereitungsspiel steht bereits an. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Trainer Bo Subr ab 15 Uhr in der heimischen Nordhessen-Arena auf DEL-Klub Düsseldorfer EG. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen innerhalb weniger Wochen. Bereits beim Sachsenlotto Cup Ende August in Dresden spielten beide Teams gegeneinander. Der Eishockey-Zweitligist verlor 0:2.

„Ich finde, Kassel hat die beste Mannschaft der DEL 2. Ich erwarte ein sehr gutes, intensives Spiel. Wir hätten diese Begegnung so knapp vor unserem Saisonstart sonst auch nicht geplant“, sagt Düsseldorfs Sportdirektor Nikolaus Mondt, der Ende der 1990er-Jahre unter anderen mit dem heutigen Düsseldorf-Trainer Thomas Dolak und dessen Assistent Daniel Kreutzer für die Huskies als Spieler auflief.

„Kassel ist bei uns natürlich allgegenwärtig, weil uns diese gemeinsame Zeit verbindet und es schon lustig ist, dass wir jetzt alle zusammen diese Positionen bei Düsseldorf innehaben“, sagt Mondt, der nach Kassel allen voran über seinen Sportdirektoren-Kollegen Hugo Boisvert Kontakte pflegt: „Ich freue mich darauf, wieder dort zu sein. Ich habe nur schöne Erinnerungen an Kassel.“

