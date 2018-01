Huskies-Derby gegen Löwen Frankfurt wird live in der Eishalle übertragen

Huskies stellen Freitag Räume zur Verfügung

Kassel. Am Freitag ist wieder Derbyzeit in der DEL2: Ab 19.30 Uhr sind die Kassel Huskies zu Gast bei den Löwen Frankfurt. Weil die Kasseler Fanklubs das Spiel boykottieren wollen, gibt es ein Public Viewing in der Kasseler Eissporthalle.