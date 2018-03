Für den Derbykracher im Viertelfinale: Ab sofort gibt's Tickets

Kassel. Seit Sonntagabend steht fest: Im Viertelfinale der DEL2-Playoffs wartet auf die Kassel Huskies der Derbykracher: Es geht ab 13. März gegen die Löwen Frankfurt, den Erzrivalen. Am Montag haben beide Vereine Infos zum Kartenverkauf herausgegeben.

Das müssen Sie zum Spielmodus und zum Ticketverkauf wissen:

• Spieltage des Playoff-Viertelfinals (gespielt wird im Modus best of seven – das heißt, das Team, das viermal gewinnt, zieht ins Halbfinale ein): Spiel 1: Dienstag, 13. März, 19.30 Uhr: Frankfurt – Kassel Spiel 2: Freitag, 16. März, 19.30 Uhr: Kassel - Frankfurt Spiel 3: Sonntag, 18. März, 17 Uhr: Frankfurt – Kassel Spiel 4: Dienstag, 20. März, 19.30 Uhr: Kassel - Frankfurt falls nötig: Spiel 5: Freitag, 23. März, 19.30 Uhr: Frankfurt – Kassel Spiel 6: Sonntag, 25. März, 17 Uhr: Kassel - Frankfurt Spiel 7: Dienstag, 27. März, 19.30 Uhr: Frankfurt – Kassel

Schon mal vormerken: Wir übertragen alle Partien im Liveradio und im Liveticker.

• Tickets: Ab sofort können sich die Fans Tickets sichern. Für die Anhänger der Huskies gilt: Die Dauerkarteninhaber bekommen ihre Eintrittskarte für das Spiel gegen Frankfurt zum regulären Einzelkartenpreis der Hauptrunde. Diese Option gilt für das erste Heimspiel bis zum 12. März und für das zweite Heimspiel bis zum 16. März. Die Dauerkartenoption ist online durch eine Schaltfläche gekennzeichnet und kann dort aktiviert werden. Weiterhin ist dies auch an allen Vorverkaufsstellen bei Vorlage der Dauerkarte möglich.

Einzelkarten für das Hessenderby gegen die Löwen Frankfurt gibt es im Online-Ticketshop unter www.huskies-heimspiele.reservix.de, im Fanshop, beim FanPoint Kassel sowie allen anderen Vorverkaufsstellen.

Der Preis für eine Stehplatzkarte erhöht sich, wie vor der Saison kommuniziert, um 1 Euro und Sitzplatztickets sind 1,50 Euro teurer im Vergleich zu den Hauptrundentickets.

Wer in Frankfurt live dabei sein möchte, kann für die beiden ersten beiden Spiele am Ratswege Tickets ebenfalls im Internet buchen.