4:2 und 1:6: Nach dem Derbysieg folgt der dicke Dämpfer

Von: Pascal Spindler

Sie feiern gemeinsam: Die Spieler der Kassel Huskies bejubeln den Erfolg in Frankfurt mit den Fans. © Patrick Scheiber/Jan Huebner, Dieter Schachthschneider

Die Kassel Huskies haben am Testspielwochenende zwei völlig unterschiedliche Leistungen abgerufen. Ein Blick auf die Paarungen in Frankfurt und Weißwasser.

Kassel – Gemischte Gefühlswelten bei den Kassel Huskies. Zwei Tage nach dem überzeugenden 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)-Derbysieg bei den Löwen Frankfurt hat der Eishockey-Zweitligist am Sonntag eine empfindliche Niederlage kassiert, verlor das Vorbereitungsspiel beim Ligakonkurrenten Lausitzer Füchse deutlich 1:6 (0:2, 1:3, 0:1). Ein Überblick.

Das Spiel in der Lausitz

Puh, das war gar nichts. Knapp drei Minuten waren gegen die Füchse gespielt, da lagen die Huskies bereits 0:2 zurück. Weil Steven Seigo für ein Beinstellen vom Eis musste, traf Lane Scheidl in Überzahl zur Führung, Ville Järveläinen erhöhte prompt. Im Mitteldrittel wurde es dann noch gruseliger: Jake Coughler in Überzahl, Samuel Dove-McFalls sowie Louis Anders in doppelter Überzahl trafen. Für die Huskies war zwischenzeitlich immerhin Neuzugang Louis Brune erfolgreich.

So richtig ins Spiel fanden die Nordhessen, bei denen Kristian Hufsky anstelle von Brandon Maxwell das Tor hütete und der einige Male weitere Treffer verhinderte, nie. Stattdessen herrschte jede Menge Frust vor. Zehn Strafen setzte es für die Huskies, für den stark aufspielenden Ligakonkurrenten indes nur vier. Die Folge: Jede Menge zerfahrene Aktionen, zu häufig zu wenig Puckbesitz für die Huskies, die an ihren guten Auftritt in Frankfurt zu keiner Zeit anknüpfen konnten. Das Tor von Justin van der Ven im Schlussdrittel zum 6:1 machte den bitteren Vorbereitungsdämpfer perfekt.

Das Derby am Main

Besser lief’s da schon in Frankfurt. Eigentlich waren die Spieler bereits in den Katakomben verschwunden, kamen dann allerdings doch noch einmal geschlossen aufs Eis zurück. Feiern war angesagt. Mit rund 300 Fans aus Kassel, die am Freitagabend extra zum Vorbereitungsderby nach Frankfurt gereist waren, um die Mannschaft am Main zu unterstützen. Derbys sind schließlich immer ganz besondere Spiele. Auch in der Vorbereitung. Umso schöner aus Kasseler Sicht, wenn sie wie beim 4:2 in Frankfurt erfolgreich verlaufen.

In einem ausgeglichenen ersten Drittel hatte Ex-Löwe Darren Mieszkowski eine gute Gelegenheit, um die Gäste in Führung zu bringen, mit Max Faber und Carson McMillan scheiterten weitere ehemalige Frankfurter an alter Wirkungsstätte. Auf der Gegenseite parierte Huskies-Goalie Maxwell mehrfach sehenswert. Die Partie war ausgeglichenen, ein Klassenunterschied gegen den DEL-Klub aus der Mainmetropole nicht erkennbar.

Nach dem 1:0 der Frankfurter durch Joseph Cramarossa (26.) gelang Yannik Valenti prompt der Ausgleich (28.). In Überzahl gingen die Löwen durch Lua Niehus schließlich wieder in Führung (36.), ehe die Huskies erneut zurückschlugen. Tomas Sykora, auch einst in Frankfurt aktiv, traf zum 2:2 (37.).

Im Schlussdrittel legten die Huskies noch einmal viel Einsatz aufs Eis. Valenti besorgte die erste Kasseler Führung (45.), Alec Ahlroth erzielte den 4:2-Endstand. Ein guter Auftritt in Frankfurt, der aktuell allerdings wohl genauso wenig aussagt, wie das 1:6 in Weißwasser.

