Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis vorm Spiel in Kassel: „Es ist ein bisschen Aufregung da“

Von: Björn Friedrichs

Gilt als Gentleman, kann aber auch laut werden: Der neue Bundestrainer Harold Kreis, auf dem Foto noch für DEL-Klub Schwenningen an der Bande, ist heute mit der Nationalmannschaft in Kassel zu Gast. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

Eishockey-Länderspiel in Kassel: Deutschland empfängt heute (19.30 Uhr) Tschechien zum ersten WM-Test. Auch für den neuen Bundestrainer Harold Kreis ist die Partie eine Premiere.

Kassel – Jetzt geht die Vorbereitung auf die Eishockey-WM in Finnland und Lettland richtig los: Heute (19.30 Uhr, MagentaSport) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Testspiel. Gegen Tschechien, den sechsfachen Weltmeister und Olympiasieger von 1998. In Kassel.

Wir haben mit dem neuen Bundestrainer Harold Kreis gesprochen. Für den 64-Jährigen wird es die erste Partie in dieser Funktion. Im Interview spricht er über seine ersten Eindrücke – und wie er sich in Kassel mal eine blutige Nase geholt hat.

Es wartet Ihr erstes Spiel als Bundestrainer. Obwohl Sie schon lange im Geschäft sind: Ein bisschen Aufregung ist da, oder?



Ja, klar. Es ist ein bisschen Aufregung da. Es ist eine neue Position, damit geht viel Verantwortung einher. Der gesamte Coachingstuff ist neu, wir sind zum ersten Mal zusammen. Es wird interessant sein, ob wir das zeigen können, was wir in den letzten Tagen trainiert haben. Die Begeisterung und Vorfreude sind da, das Team jetzt auch in Spielen sehen zu können.



Sie waren schon früher als Bundestrainer im Gespräch, irgendwas hakte immer. Woran lag es damals – und wieso hat es jetzt doch noch geklappt?



Bei den ersten zwei Anfragen war ich bei Klubs tätig, die mir nicht die Freigabe erteilt haben. Das war auch ein schönes Zeichen an mich, dass die Vereine mich halten wollten. Auch jetzt in Schwenningen war ich noch unter Vertrag, aber die Gesellschafter haben gesagt: „Okay, in deiner Situation und im Sinne des deutschen Eishockeys geben wir dich frei.“ Das fand ich sehr professionell und großzügig. So hat es im dritten Anlauf noch geklappt.



Sie kamen mithilfe einer kanadischen Zeitungsannonce des damaligen Bundesliga-Aufsteigers Mannheim 1978 nach Deutschland. Das klingt kurios.



Das war Zufall, das war Glück. Ausgerechnet an diesem Tag hat mein Großvater die kleine Anzeige entdeckt und meinem Vater und mir gezeigt. Weil ich in meinem ersten Jahr Juniorenhockey in Calgary in der Western Hockey League nicht glücklich war, haben wir gesagt, wir hören uns das an. Der Rest ist dann einfach Geschichte.



Sie blieben bis 1997 Spieler in Mannheim, zum Karriere-Abschluss wurden Sie Meister – im Finale gegen die Kassel Huskies.



Ja, das waren meine letzten Spiele. Dabei wusste ich während der Partien noch nichts von meinem Karriereende. Das wurde mir dann im Anschluss nahegelegt. (schmunzelt) Ich erinnere mich daran genau, es war nach 1980 mein zweiter Meistertitel. Ich habe einige Erinnerungen an das Kasseler Eishockey.



An welchen Besuch in Kassel können Sie sich sonst noch erinnern?



Das dürfte 2008 ein Vorbereitungsspiel bei meiner ersten Tätigkeit als DEL-Trainer in Düsseldorf gewesen sein. Das werde ich nie vergessen. Da habe ich nicht auf den Puck geachtet und mich nach vorne gebeugt, um einem Spieler etwas zu sagen. In dem Moment wurde die Scheibe abgefälscht und traf mich voll an der Nase – eine riesige Platzwunde. (lacht) Ich war jetzt aber schon länger nicht mehr dort und bin gespannt, wie die erneuerte Halle aussieht.



Gegen Tschechien wartet heute der erste WM-Test. Worauf können sich die Fans freuen?



Ich hatte am Mittwoch ein Gespräch mit dem Trainer der Tschechen, Kari Jalonen. Wir sind beide sehr gespannt darauf, was unsere Teams umsetzen. Es sind beides läuferisch und technisch starke Truppen. Unsere Mannschaft wird sehr engagiert spielen, die Fans werden ein temporeiches, ein körperlich intensives Duell sehen. Die Spieler wollen sich empfehlen. Es wird sicher ein sehr unterhaltsamer Abend in Kassel.



Wie viele Spieler, die heute dabei sind, fahren denn mit zur WM?



Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Für uns ist wichtig, ein Gesamtbild von der Mannschaft zu bekommen. Ich kann noch keine Aussage treffen, wer mit zur WM fährt. Einige Kandidaten spielen ja noch in den Playoffs oder haben gerade noch ein paar Tage frei.



Wie sieht es mit dem Kasseler und langjährigen Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller von den Kölner Haien aus?



Mo wird in Phase zwei der Vorbereitung dazustoßen. Der Austausch war sehr gut, wir haben uns vor den Playoffs und nach dem Kölner Ausscheiden gesprochen. Ich werde aber auch in den nächsten Tagen mit ihm telefonieren, um mir ein noch genaueres Bild von der Mannschaft zu machen.



Im Mai geht es zur WM. 2022 ging es ins Viertelfinale, da gab es gegen Tschechien ein 1:4. Was ist diesmal die Zielsetzung? Es ist ja auch in Hinblick auf die Olympia-Qualifikation ein wichtiges Turnier.



Ja, das ist so. Der Verband hat das Viertelfinale als Ziel ausgegeben. Damit können wir auch gut leben. Aber für uns ist der maximale Erfolg das Ziel – wie auch immer der aussehen mag.



Nach dem Aus vergangenes Jahr ist mit den Tschechen heute ja wohl noch ein Hühnchen zu rupfen?



(lacht) Im Vergleich zu dem Viertelfinale ist NHL-Star David Pastrnak heute nicht dabei. Aber klar, wir wollen unsere beste Leistung bringen und ein gutes Ergebnis erzielen. Vordergründig geht es darum, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Das ist für uns eine Bühne, die Spieler näher anzuschauen.



Zur Person Harold Kreis (64) wurde in Winnipeg (Kanada) geboren. Mit 19 Jahren kam er nach Mannheim, wo er von 1978 bis 1997 spielte und zweimal Meister wurde. Kreis ist Mitglied der deutschen Hall of Fame, hat 180 Länder- und 888 Erstligaspiele gemacht. Seine Rückennummer „3“ wird in Mannheim nicht mehr vergeben. Als Trainer war er in der Schweiz, Düsseldorf, Mannheim und zuletzt in Schwenningen aktiv. Seit März ist er als Bundestrainer Nachfolger von Toni Söderholm. 2010 war er schon Co-Trainer beim Halbfinaleinzug bei der Heim-WM.

Aktuell gibt es für das Spiel noch Stehplatztickets. Diese können online hier erworben werden.

(Björn Friedrichs)