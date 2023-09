Neuer Huskies-Kapitän Jake Weidner: „Eine große Ehre für mich“

Von: Pascal Spindler

Unterstützung für die jüngeren Spieler: der neue Huskies-Kapitän Jake Weidner (rechts) im Gespräch mit Goalie Philipp Maurer. © Dieter Schachtschneider

Jake Weidner wurde von seinen Kollegen zum neuen Kapitän der Huskies gewählt. Bereits am Freitag im Spiel gegen Bad Nauheim wird er mit dem C auf der Brust auflaufen.

Kassel – Er trägt fortan das große C auf der Brust: Jake Weidner ist der neue Kapitän der Kassel Huskies, wird beim Eishockey-Zweitligisten also künftig mehr Verantwortung übernehmen. „Danke, Jungs. Das ist eine große Ehre für mich“, sagte der 31-Jährige vor versammelter Mannschaft, nachdem ihm Trainer Bo Subr am Donnerstag das Abstimmungsergebnis der Kapitänswahl seiner Spieler mitteilte. Weidner folgt damit auf Denis Shevyrin, der die Huskies in Richtung Ligakonkurrent und Aufsteiger Starbulls Rosenheim verlassen hat und das Amt die vergangenen dreieinhalb Jahre ausführte. Weidner wird die Huskies bereits beim Testspiel in Bad Nauheim (Freitag, 19.30 Uhr) als Kapitän aufs Eis führen.

„Ich war etwas überrascht. Wir haben schließlich viele Spieler im Kader, die diese Rolle hätten ausfüllen können. Aber ich freue mich natürlich, dass die Jungs mich ausgewählt haben“, sagt Weidner zu seiner neuen Aufgabe bei den Huskies.

Bereits zum Start der Vorbereitung hatte der Deutschkanadier im Interview mit unserer Zeitung offensiv erklärt, dass er mehr Verantwortung übernehmen wolle. „Ich hätte das sowieso gemacht. Egal, ob ich einen Buchstaben auf dem Trikot trage oder nicht“, sagt der Stürmer. Das Wichtigste sei dabei, sich auf und abseits der Eisfläche gut zu präsentieren, zu helfen, jederzeit zu unterstützen.

Neuer Kapitän Jake Weidner: „Jeder im Team ist wichtig“

„Du erhältst dieses Amt von deinen Mitspielern aufgrund dessen, was du bisher geleistet und wie du dich verhalten hast. Als Person, als Spieler, als Teamkollege. Dessen bin ich mir bewusst“, sagt Weidner, der vor allem von seinen ebenfalls neu gewählten Assistenten Joel Keussen und Maximilian Faber Unterstützung erhalten wird. „Wir haben viele erfahrene Spieler im Kader, jeder im Team ist wichtig. Zusammen bekommen wir das hin“, sagt der Kapitän, der auch eine verstärkte Kommunikation mit den Trainern, den Schiedsrichtern und der Presse zu seinen neuen Aufgaben zählt.

Als wäre das Amt nicht schon besonders genug, wird auch die erste Partie als fest bestimmter Kapitän eine ganz spezielle. Eine Woche nach dem 4:2-Sieg in Frankfurt steht am Freitag das nächste Vorbereitungsderby auf dem Programm. Am Abend sind die Nordhessen beim Rivalen aus Bad Nauheim zu Gast. „Wir sind natürlich aufgrund unserer Niederlagen in den Playoffs besonders motiviert. Ich denke, jeder von uns will dieses Spiel gewinnen“, sagt Weidner.

In den vergangenen beiden Spielzeiten war gegen die Wetterauer jeweils in den Playoffs Endstation. „Wir kennen uns sehr, sehr gut. Wir haben in den vergangenen beiden Saisons gefühlt 20 Mal gegeneinander gespielt. Wir sind uns bewusst, was uns erwartet“, stellt Weidner klar und ergänzt: „Ich bin sicher, es wird ein gutes, ein hartes Spiel.“ Sein erstes als neuer Anführer der Huskies.

