Dauerbrenner in Zahlen: Heinrich und Christ bleiben Huskies 

Ihr neuerliches Ja-Wort zum Heimatverein, es war eine gefühlte Formsache. Die Kassel Huskies, Verteidiger Alex Heinrich (31) und Stürmer Michi Christ (30) gehören zusammen.

Trainer Tim Kehler sagt: „Beide werden uns helfen, eine bessere Saison als die vergangene zu spielen. Als Trainer musst du dich auf einige Spieler verlassen können, die eine Stimme in der Kabine haben und zeigen, was es heißt, ein Husky zu sein.“

2 Spieler stehen in der ewigen Rangliste des Klubs noch vor ihnen: Manuel Klinge (622) und Sven Valenti (603). Bleibt Heinrich verletzungsfrei, könnte er an Spieltag 48 der kommenden Saison Valenti auf Platz zwei überholen. Christ ist aktuell Fünfter. Am neunten Spieltag der Saison 2019/20 könnte Christ mit Shane Tarves auf Rang vier (528) gleichziehen.

3 Meistertitel mit Kasseler Senioren-Teams haben die beiden gewonnen. Der Schönste davon dürfte der jüngste Erfolg sein: 2016 feierten beide die überraschende DEL2-Meisterschaft mit den Huskies. Christ war 2008 Teil der Zweitliga-Meister-Mannschaft, die danach in die DEL aufstieg. Heinrich wurde 2011 mit der Hessenliga-Mannschaft Meister.

4 unterschiedliche Ligen haben Heinrich und Christ im Laufe der Jahre mit den Huskies kennengelernt: Sie haben in der DEL, in der DEL2 und in der Oberliga für die Huskies gespielt. Heinrich kommt außerdem auf sieben Einsätze in der fünftklassigen Hessenliga. Dort spielten die Huskies 2010/2011 nach der Insolvenz des DEL-Teams im Frühjahr 2010.

24 Spielzeiten – Heinrich 13, Christ 11 – haben beide nun schon das blau-weiße Trikot ihres Heimatvereins getragen. Sie gehen nun also in ihre 14. beziehungsweise 12. Saison.

254 Kilometer liegen zwischen Kassel und Crimmitschau. Für die Eispiraten gingen beide über die Jahre hinweg immer mal wieder aufs Eis. Ansonsten gilt für Heinrich und Christ eben: Einmal Husky, immer Husky. Sechs Spiele für Wolfsburg(2007/08) und – zumindest formell – Bad Kissingen (2010) tauchen in Heinrichs Vita auf. Christ schnupperte während seiner Zeit bei den Jungadlern Mannheim für drei Spiele bei den Heilbronner Falken rein (2006/07). Lang ist das aber her.

640 Punkte haben beide für die Huskies erzielt: 254 Tore, 386 Vorlagen stehen auf ihrem gemeinsamen Konto (Heinrich 149/186; Christ 105/200).

1074 Spiele haben beide für die Huskies absolviert, beide gehören zum besonderen Klub der 500er. Heinrich steht derzeit bei 555 Einsätzen, Christ bei 519.