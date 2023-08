Eigentlich sollte er gehen: Jetzt steht Stephan Tramm für die Huskies mit auf dem Eis

Von: Björn Friedrichs

Hier noch im Trikot der Huskies: Abwehrspieler Stephan Tramm trainiert in Kassel mit. © Andreas Fischer

Verteidiger Stephan Tramm wurde eigentlich schon von den Huskies verabschiedet. Bleibt er jetzt doch in Kassel?

Kassel – Die Kassel Huskies sind wieder auf dem Eis. In dieser Woche stehen Medizinchecks, die Verteilung von Ausrüstung und auch erste lockere Einheiten an. Einer ist beim Eishockey-Zweitligisten dabei, der eigentlich schon verabschiedet wurde: Verteidiger Stephan Tramm. Was wird aus ihm? Bleibt der 25-Jährige etwa doch?

„Stephan hat noch Vertrag bei uns. Wir haben mit ihm und seinem Agenten gesprochen, versuchen eine Lösung für Stephan zu finden. Bis dahin ist er Teil unserer Mannschaft. Wir gehen mit ihm um wie mit all unseren Spielern“, sagt Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs. Der Kanadier war bis gestern zweieinhalb Wochen in der Heimat (für Urlaub, aber auch für die Arbeit: „Ich habe auch im Urlaub immer die Augen offen“), kehrt heute nach Kassel zurück.

Tramm hält sich bei den Huskies fit

Dass der 63-Jährige seinen langjährigen Verteidiger schätzt, ist kein Geheimnis. „Ich mag Stephan menschlich wie auch sportlich. Wir müssen aber zwischen dem Eishockeyspieler und dem Privatmensch unterscheiden. Und da ist bei uns im Team um die Trainer, Sportdirektoren und Geschäftsführung der Beschluss gefallen, dass wir für die kommenden Ziele ohne ihn planen. Die Entscheidung muss aber letztendlich ich treffen“, sagt Gibbs.

Nun hält sich der gebürtige Hamburger Tramm also bei den Huskies fit. Aufgrund der Vielzahl an Verteidigern im Kader der Huskies ist ein Verbleib oder gar Einsatz aber unwahrscheinlich. „Er wird bei uns professionell behandelt und bezahlt. Die Tür ist im Eishockey bekanntlich nie zu. Aber ich will auch keine falschen Hoffnungen machen. Es ist der Plan, dass er geht – das wissen er und sein Agent“, sagt Gibbs. Sollte für den DEL-2-erfahrenen Abwehrspieler kein Abnehmer gefunden werden, werde der Vertrag seitens der Huskies erfüllt.

Noch sechs Wochen bis zum Saisonstart

Wenn Gibbs heute nach Kassel zurückkehrt, sind es noch genau sechs Wochen bis zum Saisonstart in der DEL 2. Der Spielplan wurde gestern final herausgegeben, die Huskies starten am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren. An dem Freitag startet auch der Kassel Marathon, die MT Melsungen hat ebenfalls ein Heimspiel. „Das ist eine gute Sache für den Sport in Kassel“, sagt Gibbs.

Die Heimspiele, die an Sonntagen stattfinden, starten fast ausnahmslos um 17 Uhr. Lediglich am 29. Oktober gegen Krefeld und am 4. Februar gegen Dresden (je 15.30 Uhr) ist das voraussichtlich nicht so.

Info: Den Spielplan finden Sie auf der DEL-2-Homepage: del-2.org (Björn Friedrichs)