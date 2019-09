Huskies vor DEL2-Start: Kassel soll "Hexenkessel" werden

Heute startet für die Kassel Huskies die Saison mit einem Derby gegen Frankfurt. Bei ihren Wünschen für diese Saison spielen auch die Fans eine zentrale Rolle.

Von Aufregung keine Spur. „Dazu sind wir zu lange dabei“, sagt Michi Christ und lacht. Vielmehr herrscht Vorfreude auf den Saisonstart in der DEL2. Gleich der Auftakt beschert ihren Kassel Huskies heute das Derby gegen Frankfurt in eigener Halle (20 Uhr). Und nicht nur dafür haben sie gute Vorsätze.

„Wir haben ja einiges gutzumachen. Wir müssen es wieder schaffen, eine gewisse Stimmung auf die Fans überschwappen zu lassen. Ich würde mir wünschen, dass Kassel wieder das wird, was es mal war: ein Hexenkessel. Dass andere Teams wissen, dass es schwer wird, hier etwas zu holen. Auch, weil uns die Fans so lautstark unterstützen. Aber das muss bei uns anfangen“, bringt es Christ auf den Punkt.

Er rückt ebenso wie Alex Heinrich und Derek Dinger in den Fokus. Nicht nur, weil „es wohl einmalig bei einer Profimannschaft ist“, dass gleich drei Eigengewächse Führungspositionen übernommen haben – Heinrich ist wieder Kapitän, Dinger und Christ sind seine Assistenten. Die drei wissen auch ganz besonders, wie es nach der verkorksten letzten Spielzeit um die Seele der Kasseler Eishockey-Fans bestellt ist.

+ Alexander HeinrichKapitän © Andreas Fischer

Wiedergutmachung heißt die Devise. Das wiederzufinden, was die Huskies in den Jahren davor auszeichnete. „Wir haben wieder eine Mannschaft, das hat uns in den letzten anderthalb, zwei Jahren gefehlt. Das war nicht der Zusammenhalt, den wir uns erwünscht haben. Das ist gerade für mich als Kasseler Spieler das A und O. Kassel war für Kampf und gutes Eishockey bekannt. Da müssen wir wieder hin – und ich bin guten Mutes, dass wir mit unserer Mannschaft da in diesem Jahr wieder hinkommen“, erklärt Heinrich. „Wir versuchen, letztes Jahr aus dem Kopf zu streichen. Und das geht nur über Teamgeist. So lange du kein Team bist, wirst du auf solch einem Niveau nichts reißen, wenn du nicht zusammenstehst“, ergänzt Dinger.

+ Derek DingerAssistent © Andreas Fischer Vor allem Heinrich und Christ, von denen Trainer Tim Kehler bessere Leistungen eingefordert hat, können mehr, als sie in den vergangenen beiden Spielzeiten gezeigt haben. Heinrich sagt: „Das, was ich in den letzten zwei Jahren gespielt habe, hat sich wie ein roter Faden durch die Mannschaft gezogen. Mit den letzten zwei Jahren war keiner zufrieden. Auch ich nicht. Ich kann besseres Eishockey spielen und will das auch wieder zeigen.“

Kassel Huskies: Playoffs erstes Saisonziel

Nicht nur er. Das Trio lobt Coach Kehler, die Mitspieler, die nach sechs Wochen Vorbereitung zusammengewachsen seien, den Teamgedanken. Bei Heinrich, Dinger und Christ ist Aufbruchstimmung spürbar. Das erste Saisonziel heißt „Playoffs“, sagt der Kapitän. Wie immer also.

Dabei will das Trio vorangehen. „Für uns Kasseler Jungs ist es eine große Verantwortung, die Truppe zusammenzuhalten und auf den rechten Weg bringen, falls es mal Unstimmigkeiten gibt“, erklärt Dinger. „Bei Mannschaften, die funktionieren, gibt’s immer ein Bindeglied zwischen Trainer und Team. Das sind wir.“

Derby sorgt für Bindung zwischen Kassel Huskies und Fans

Vielleicht kommt ein Derby nun zum Auftakt gerade recht. Nicht nur, weil es ein sportlicher Gradmesser ist. Sondern auch, um eine neue Bindung entstehen zu lassen zwischen den Fans und ihren Huskies.

Die Kasseler Jungs haben alle eigene Hoffnungen für den heutigen Abend: „Es kann besser nicht sein, wir hoffen auf eine volle Halle, wollen letztes Jahr vergessen machen“, sagt Dinger. „Es geht nur zusammen. Wir sind bereit, alles aufs Eis zu bringen“, kündigt Christ an. Und Kapitän Heinrich betont: „Kommt alle in die Halle. Die Sommerpause war lang. Frankfurt ist ein Topteam. Wir brauchen jede Stimme.“

Diesmal fünf Spieltage in der Woche

HUSKIES IN ZAHLEN Etat bleibt konstant, viermal Playoff-Vorgeschmack, Heinrich vor 600. Spiel