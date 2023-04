Eishockey-Länderspiel in Kassel: Deutschland empfängt im April Tschechien

Von: Björn Friedrichs

Gegner im WM-Viertelfinale 2022, Gegner im April in Kassel: Deutschland (hier mit Ex-Husky Alexander Karachun) empfängt Tschechien zu einem WM-Test in Nordhessen. © IMAGO/Andrea Branca

Die besten deutschen Eishockeyspieler endlich wieder zu Gast in Kassel: Am Donnerstag, 13. April, findet in der Eissporthalle das WM-Testspiel der Nationalmannschaft gegen Tschechien statt.

Kassel – Das ist eine tolle Nachricht für alle Eishockey-Fans in Kassel und der Region: Nach elf Jahren Wartezeit ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wohl mal wieder zu Gast in der Eissporthalle. Dies geht aus der Anzeige des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hervor, die in der neuen Ausgabe der Dump & Chase zu sehen ist, welche am Montag bei den Abonnenten ankam. Und der Gegner ist ein besonderer.

Am 21. April 2012 gewann die DEB-Auswahl zuletzt vor mehr als 4000 Zuschauern in Kassel 3:1 gegen Dänemark. Während die Dänen nicht zu den ganz großen Namen im internationalen Vergleich zählen, stellt sich mit Tschechien, sechsfacher Weltmeister und Olympiasieger von 1998, in diesem Jahr eine echte Top-Nation zum ersten WM-Test vor. Bei der WM im vergangenen Jahr wurden die Tschechen Dritter, Deutschland schied gegen sie im Viertelfinale aus (1:4).

So war es 2012: Die Nationalspieler Daniel Pietta, Philip Gogulla und Moritz Müller nehmen in der Eissporthalle Aufstellung. © Schachtschneider, Dieter

Interessant zugleich: Das Spiel in Kassel dürfte das erste sein, bei dem der neue Bundestrainer Harold Kreis das Sagen hat. Wann genau das Spiel in der Eissporthalle, die dank der Modernisierung nun auch für Länderspiele beste Bedingungen bietet, angepfiffen werden soll, ist noch nicht bekannt. Eine offizielle Mitteilung seitens des DEB oder aus Kassel gab es am Montag noch nicht.

Insgesamt wäre die Begegnung im April das vierte Länderspiel in Kassel. 1996 gab es schon gegen Tschechien eine 3:4-Niederlage, 2007 einen 4:2-Sieg gegen Dänemark.

Zwei Tage später im April ist Tschechien übrigens auch in Frankfurt Gegner, ehe drei weitere WM-Testspiele gegen Österreich und die USA in Deggendorf, Landshut und München geplant sind. (Björn Friedrichs)