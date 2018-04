Eishockey-Playoffs in der DEL: So spannend wie lange nicht

Sport1 überträgt heute Nürnberg gegen Berlin

+ Liefert mit den Adler Mannheim den Münchnern einen heißen Tanz im Playoff-Halbfinale: Trainer Bill Stewart. Foto: dpam

Mads Christensen feierte in München seinen Geburtstag mit dem Siegtor nach über vier Stunden, Nick Petersen beendete in Berlin die Verlängerung schon nach 23 Sekunden. In den spannendsten Playoffs der Deutschen Eishockey Liga seit zehn Jahren fiel die Entscheidung wieder zweimal in der Overtime – und die Favoriten machten den nächsten Schritt ins Finale.