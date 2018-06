Neues aus der DEL2: Löwen Frankfurt verpflichten Weltenbummler

Frankfurt. Die Löwen Frankfurt haben einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen. Dan Spang (34) kommt aus England zum DEL2-Klub nach Südhessen.

In zwei Spielzeiten für Nottingham erzielte der US-Amerikaner, der auch einen italienischen Pass besitzt, 49 Punkte (15 Tore, 34 Vorlagen). In der DEL ging er bereits für Nürnberg und Hamburg aufs Eis, außerdem spielte er in Finnland, Schweden, Russland und Tschechien.

Tschechischer Stürmer für Freiburg: DEL2-Ligist EHC Freiburg hat den tschechischen Angreifer Jiri Fronk unter Vertrag genommen. Der Außenstürmer kommt vom tschechischen Zweitligisten AZ Havirov an die Dreisam.

Ravensburg mit Hinse nun komplett: Zweitligist Ravensburg hat den DEL2-Kader für die neue Saison komplett: Der kanadische Angreifer Olivier Hinse kommt vom dänischen Klub Aalborg und besetzt die vierte und letzte Kontingentstelle der Towerstars.