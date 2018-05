Eishockey-Sensation: Vizemeister Riessersee steigt aus DEL2 aus

Sensation am Mittwochabend: Der SC Riessersee, aktueller Vizemeister der DEL2, zieht sich zur neuen Saison aus wirtschaftlichen Gründen aus der zweiten Eishockey-Liga zurück.

Geschäftsführer Udo Weisenburger hat diesen Schritt in einem offenen Brief mitgeteilt. Der Unternehmer erklärte, er habe seit seinem Einstieg als Retter des SCR im Jahr 2015 inzwischen als Privatmann und Firmeninhaber ingesamt rund 1,5 Millionen Euro in das Eishockeyteam investiert. Immer neue Altlasten aus der Ära seines Vorgängers Ralph Bader seien aufgetaucht. Nun aber sei das finanzielle Loch zu groß geworden, um es stopfen zu können, erklärt Weisenburger.

In der kommenden Saison wollen die Werdenfelser in der Oberliga Süd an den Start gehen. Ob dies sportjuristisch möglich ist, bleibt zunächst offen. Erster Kandidat als Nachrücker für den SCR ist der sportliche Absteiger Bayreuth.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)