Nordhessen-Arena: Kasseler Eissporthalle bekommt neuen Namen

Von: Pascal Spindler

Herr der Halle mit neuem Namen: Michi Christ im Mittelpunkt der bisherigen Eissporthalle vor dem neuen Namen. Ab sofort heißt die Heimspielstätte der Kassel Huskies Nordhessen-Arena. © Dieter Schachtschneider

Die Kassel Huskies spielen ab sofort nicht mehr in der Eissporthalle, sondern in der Nordhessen-Arena. Der neue Name sei moderner und zeitgemäßer.

Kassel – Die Eishockey-Spieler der Kassel Huskies wissen bereits seit längerer Zeit, dass sich ihre Heimspielstätte nicht nur innerlich und äußerlich weiter verändern wird. Mit ihren Schlittschuhen sind sie in den vergangenen Tagen schon mehrfach über den Mittelkreis der Kasseler Eissporthalle gefahren. 15 dunkle Buchstaben drücken sich dort durch die oberste Eisschicht. 15 dunkle Buchstaben, die eine neue Ära einläuten sollen: Aus der Eissporthalle wird die Nordhessen-Arena.

„Dieser Name schwirrte ja schon immer irgendwie herum. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, die Halle endgültig umzubenennen“, sagt Paul Sinizin, Geschäftsführer der Kassel Huskies. Der Name solle die nordhessische Identität und Kultur widerspiegeln. Zugleich mache der Zusatz Arena Sinn, damit auch Außenstehenden in Zukunft auf Anhieb klar wird, dass dort nicht nur Eissport betrieben wird.

Neuer Name soll moderner und zeitgemäßer wirken

„Als Paul mit dem Namen um die Ecke kam, waren wir alle begeistert. Der hat uns sofort gefallen“, sagt Hallenleiter Michi Christ. Nordhessen-Arena schließe eine komplette Region mit ein, klinge deutlich moderner und zeitgemäßer als Eissporthalle. „Wenn wir es genau nehmen, sind wir ja auch keine reine Eissporthalle mehr. Wir befinden uns zwar noch in einem Prozess, wollen die Halle in Zukunft aber noch attraktiver für andere Veranstaltungen machen“, sagt Christ. Da helfe der neue Name Nordhessen-Arena natürlich ungemein. Mit einer Eissporthalle hätten viele Menschen dann eben doch eher Kälte und Ungemütlichkeit assoziiert – für Veranstaltungen abseits des Eissports nicht optimal.

Mit dem Konzert von Rammstein-Frontmann Till Lindemann am 18. November sowie der Tanzshow Lord of the Dance am 19. April stehen bereits zwei Events fest, weitere sollen in der Nordhessen-Arena folgen.

Zu den 15 Buchstaben, die fortan den neuen Namen der Halle präsentieren, zählt zudem eine goldfarbene Silhouette, die das Dach der Nordhessen-Arena zeigt. „Da hatte auch ich meine Finger mit im Spiel“, sagt Christ und zeigt auf seine Brust. Unter dem Shirt ist dort die Skyline Kassels abgebildet, auch ein Teil der Halle ist zu sehen. „Das hat mich ein bisschen inspiriert. Es war uns wichtig, dass im Logo Elemente der Halle aufgegriffen werden“, sagt er.

Namenssponsoring für Nordhessen-Arena noch kein Thema

Dass mit der Namensänderung ein großes Stück Identität verloren geht, glaubt der ehemalige Eishockey-Profi indes nicht: „Natürlich wird es auch Leute geben, die den Namen nicht annehmen werden, die motzen. Ich glaube dennoch, dass der Schritt der richtige ist, um die Halle und den Klub weiter voranzubringen.“ Das sieht Geschäftsführer Sinizin genauso: „Jeder Huskies-Fan darf natürlich weiter in die Eissporthalle oder in seinen Zwinger gehen. Damit haben wir überhaupt kein Problem, darauf sind wir ja auch stolz. Wir sind aber auch stolz darauf, Nordhessen zu sein und demnächst in die Nordhessen-Arena zu gehen.“

46 Jahre hieß die Sportstätte Eissporthalle. Ab sofort also Nordhessen-Arena. Ein Namenssponsoring eines Unternehmens gibt es nicht. „Das kann irgendwann mal kommen, ist jetzt allerdings noch kein Thema“, sagt Sinizin.

Alle Infos zur Arena finden Sie unter nordhessen-arena.de

