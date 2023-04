Das Ende aller Träume für die Kassel Huskies

Von: Björn Friedrichs

Teilen

Pierre Preto von den Kassel Huskies ist nach dem Ausscheiden gegen Bad Nauheim enttäuscht. © JMD-Photographie

Das ist das Ende: Die Kassel Huskies verlieren beim EC Bad Nauheim 2:8, kassieren so die vierte Halbfinal-Niederlage. Der Traum vom Aufstieg ist geplatzt.

Bad Nauheim – Die Saison ist vorbei, alle Aufstiegsträume sind geplatzt. Die Kassel Huskies verlieren beim EC Bad Nauheim krachend 2:8 (2:2, 0:2, 0:4), scheiden so im Playoff-Halbfinale aus. Zu wenig läuft beim Team von Trainer Bo Subr zusammen, am Ende ist der Auftritt ein Offenbarungseid.

Dabei geht es gut los für die Huskies. Nach chancenarmem Start spielen sie sich durchs Angriffsdrittel, an der Blauen Linie kommt Stephan Tramm zum Schuss. Und vor dem Gehäuse, da fälscht Darren Mieszkowski unhaltbar ab – Tor, 1:0 (12.).

Das Problem der Huskies: Die Führung hält nicht lange. El-Sayed scheitert noch an Kielly (14.), kurz darauf klingelt es aber. Weil Kassels Torwart diesmal nicht gut aussieht. Tim Coffman schießt nach Querpass drauf, Kielly lässt den Puck irgendwie durchrutschen (15.).

Zwei Führungen, zweimal direkt der Ausgleich

Der Ärger über den Ausgleich ist aber schnell verraucht. Weil die Huskies schnell wieder führen. Jake Weidner sprintet nach vorn, will dann eigentlich schießen. Ihm rutscht der Puck etwas ab, der landet so genau im Laufweg von Joel Lowry. Und der Kanadier macht es abgezockt: Er umkurvt Bick, schiebt dann lässig ein (17.).

Kein Vorbeikommen: Mick Köhler hält Huskies-Torschütze Joel Lowry auf. © Jan-Malte Diekmann

Die Huskies also wieder in Führung. Aber wieder dauert es nicht lang, bis die Roten Teufel zurückschlagen. Und wieder ist es ein Geschenk, das zum 2:2 verhilft. Faber bricht in der Ecke der Schläger, die Huskies sind plötzlich vollkommen unsortiert. Kevin Schmidt steht frei, könnte schon selbst schießen. Doch er sieht den besser postierten Coffman, der wie Lowry im Eins-gegen-Eins eiskalt bleibt (19.).

Nach dem Rückstand geht nichts mehr

Mit diesem Erfolgserlebnis geht Bad Nauheim in die Kabine. Und kommt besser als die Huskies wieder heraus. Coffman und Schmidt lassen noch Chancen liegen, dann trifft Taylor Vause. Er zieht vor dem Tor entlang, wartet, bis der Winkel fast zu spitz ist. Dann aber lupft er den Puck über den sich streckenden Kielly unter die Latte (24.).

Und es kommt noch schlimmer für die Huskies. Erst muss Keussen auf die Strafbank, dann Marco Müller. Zwei harte Entscheidungen. Drei Kasseler gegen fünf Nauheimer. Als Keussen gerade zurückkommt, liegt der Puck bei Vause. Der hat viel Zeit, dreht sich und schießt die Scheibe dann zum 4:2 hinein ins Tor (31.). Kurz darauf haben die Huskies noch Glück, dass bei Coffmans Treffer das Tor aus der Verankerung gesprungen war.

Es ist nicht das Drittel der Blau-Weißen. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt finden sie nicht zu ihrem Spiel. Sie greifen zwar an, viel springt dabei aber nicht heraus. Auch beim ersten Powerplay gibt es nur eine gefährliche Chance, Bick fischt den Schuss von Tomas Sykora aber aus der Luft (38.).

Er traf viermal ins Huskies-Herz: Taylor Vause erzielt hier das 3:2. Joel Keussen (verdeckt) und Jake Kielly können es nicht verhindern. © Andreas Chuc

Zwei Tore hinten zum Start ins Schlussdrittel. Jetzt müssten die Huskies ein Feuerwerk abbrennen. Eigentlich. Doch erstmal brennt es hinten. David Cerny schießt von außen, von Kielly – an diesem Abend leider weit entfernt von den starken Leistungen der letzten Spiele – springt der Puck in die Luft. El-Sayed kommt herangefahren, trifft mit der Hüfte (oder mit der Hand?) zum 5:2 (44.). Die Schiedsrichter geben den Treffer – und ziehen den Huskies endgültig den Zahn.

Das Tor sorgt für Frust. Steven Seigo checkt Daniel Weiß um, muss auf die Strafbank. In Überzahl steht wieder Vause goldrichtig, jagt den Puck an Kielly vorbei ins Tor (47.). 6:2. Nichts geht mehr, die Huskies sind jetzt kopflos. Vause krönt seinen Gala-Abend noch mit dem 7:2 ins leere Tor (58.), auch Cerny darf noch treffen (60.). „Erste Liga, nie mehr, nie mehr“, singen die Teufel-Fans schadenfroh. Man sieht sich kommende Saison wieder. Für die Huskies ist die Saison vorbei. Nach diesem Abend verdient. (Björn Friedrichs)

Die Statistik SR: Neutzer/Janssen - Z: 4450 Tore: 0:1 (11:28) Mieszkowski (Tramm, Ahlroth), 1:1 (14:33) Coffman (Weiß), 1:2 (16:58) Lowry (Weidner, Keck), 2:2 (18:20) Coffman (Schmidt, Pollastrone), 3:2 (23:41) Vause (Seifert), 4:2 (30:15) Vause (Schmidt, Coffman - 5:4), 5:2 (43:51) El-Sayed (Cerny), 6:2 (47:00) Vause (Pollastrone, Pauli - 5:4), 7:2 (57:22) Vause (Körner, Sekesi - EN), 8:2 (59:04) Cerny Strafminuten: Nauheim 4 - Kassel 10