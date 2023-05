Er ist die neue Nummer eins: Torwart Brandon Maxwell kommt zu den Kassel Huskies

Von: Björn Friedrichs

Torwart Brandon Maxwell ist die neue Nummer eins bei den Kassel Huskies. © IMAGO/Anders Bjurö/TT

Jetzt herrscht Klarheit auf der Torwartposition: Die Kassel Huskies haben Brandon Maxwell verpflichtet. Dass der Deutschamerikaner kommt, bedeutet auch den Abschied zweier Vorgänger.

Es waren lange Verhandlungen, die schlussendlich einen guten Ausgang fanden: Der 32 Jahre alte Deutschamerikaner Maxwell kommt zu den Huskies, soll in Kassel für mehrere Spielzeiten unterschrieben haben.

Maxwell war durchaus begehrt auf dem deutschen Markt. Kein Wunder, schließlich hat er einen deutschen Pass - und weist in höherklassigen Ligen gute statistische Werte auf. Ein Beispiel? Zwischen 2020 und 2022 spielte er für die Fischtown Pinguins Bremerhaven in der DEL, hatte in jeder Saison eine Fangquote über 90 Prozent.

Bronze mit der U18-Nationalmannschaft

Der 1,85 Meter große Torwart wurde im März 1991 in Winter Park (Florida, USA) geboren, wuchs aber in Ontario (Kanada) auf, von wo sein Vater stammt. Dort spielte er auch in der Jugend, ehe er 2007 in die Jugend-Talentschmiede der USA wechselte (USA Hockey National Team Development Program). Mit der US-amerikanischen U18-Nationalmannschaft holte er bei der WM 2008 Bronze, kam dort zu fünf Einsätzen.

2009 wechselte Maxwell zurück nach Kanada, im gleichen Jahr wurde er außerdem vom NHL-Team Colorado Avalanche in der sechsten Runde an Position 154 gedraftet. Zu einem Einsatz in der besten Liga der Welt kam es aber nicht. Vielmehr spielte er in der OHL, einer kanadischen Junioren-Topliga, bis seine Jugendzeit endete. In der Saison 2012/13 entschloss er sich zu einem Wechsel nach Europa.

Einige Klubs in Europa

Seine erste Station war der HK Berkut in der Ukraine, es folgten einige Klubs, für die Maxwell auflief: Rögle BK (Schweden), HC Vitkovice Steel, HC Pardubice, BK Mlada Boleslav, Mountfield HK (alle Tschechien), Villacher SV (Österreich), Bremerhaven und zuletzt Malmö Redhawks (Schweden). 2018 gehörte er als dritter Torwart zum amerikanischen Aufgebot bei den Olympischen Winterspielen.

Nach Malmö war Maxwell gewechselt, nachdem er sich mit den Verantwortlichen in Bremerhaven überworfen hatte. In der vergangenen Saison wurde ihm Nationaltorwart Maximilian Franzreb regelmäßig vorgezogen, der 32-Jährige liebäugelte deshalb mit einem Wechsel in die russische Liga KHL, woraufhin er suspendiert wurde. Im Januar ging es dann nach Malmö, wo Maxwell beim Klassenerhalt in Schwedens höchster Liga mithalf. In den Playdowns kam er zu einem Einsatz, beim 1:0-Sieg in Spiel fünf machte Malmö den Klassenerhalt gegen Brynas IF perfekt, Maxwell feierte einen Shutout.

Kuhn und Kielly werden Kassel verlassen

Mit der Verpflichtung des Torhüters steht auch fest, dass Jerry Kuhn und Jake Kielly nicht weiter für die Huskies spielen werden. Dem langjährigen Publikumsliebling Kuhn soll am Mittwoch mitgeteilt worden sein, dass man trotz laufenden Vertrags nicht mehr mit ihm plane, der 37-Jährige hatte sich zuletzt bereits bei anderen Klubs umgehört.

Neben Brandon Maxwell wird Philipp Maurer zum Torhütergespann der Huskies gehören. Auch möglich ist, dass Kristian Hufsky bleibt. (Björn Friedrichs)