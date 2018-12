Ex-Husky Yannik Valenti auf Heimatbesuch

Gemeinsam mit seinem Kasseler Weggefährten Justin Schütz spielt Yannik Valenti bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren U20. Erstmals ist der Wahlkanadier nach Deutschland zurückgekehrt.

Mehr als ein Ozean trennt ihn von der alten Heimat. Aber im Heimatland des Eishockeys hat er eine neue, eine vorübergehende Heimat gefunden. Kanada, der pazifischen Westküste und der Metropole Vancouver aber hat Yannik Valenti nun erstmals wieder den Rücken gekehrt und ist zurück in Deutschland.

Eines der größten Kasseler Eishockey-Talente zählt zu Deutschlands Besten und hat ab Sonntag mit der U20-Nationalmannschaft ein großes Ziel: bei der Weltmeisterschaft der Division A, die in Füssen ausgetragen wird, den DEB-Nachwuchs wieder in die Erstklassigkeit zu führen. „Eine WM im eigenen Land spielen zu dürfen, das ist eine große Ehre. Egal, ob es eine B- oder eine A-WM ist: Ein Turnier im eigenen Land, das ist etwas Besonderes“, sagt der 18 Jahre alte Stürmer.

Er ist einer der Jüngsten in der U20. Das Alter aber sei kein Problem. „Die größte Umstellung ist, mich wieder an eine größere Eisfläche zu gewöhnen“, erklärt Valenti.

Denn in Kanada, wo er bei den Vancouver Giants in der WHL, einer der drei kanadischen Top-Juniorenligen spielt, werden die Partien auf einer kleineren Eisfläche ausgetragen. Wie in Nordamerika üblich. Im Sommer hatte er den Schritt ins Abenteuer Kanada gewagt, die Jungadler Mannheim verlassen, denen er sich 2015 angeschlossen hatte. Zuvor hatte er sämtliche Nachwuchsteams der Eishockey-Jugend Kassel durchlaufen. „Ich bereue den Wechsel nach Nordamerika nicht“, betont er heute. „Allerdings waren die ersten vier Wochen schon eine ziemlich große Umstellung.“

Der Lifestyle sei viel lockerer. „Vor allem aber geht’s im Eishockey viel professioneller zu. Das ist schon der Wahnsinn.“ Im Schnitt verfolgen 3000 bis 4000 Zuschauer die Heimspiele der Giants, dem aktuellen Zweiten der Staffel, auch Conference genannt. „Vor 7000 bis 8000 Fans haben wir aber auch schon gespielt“, sagt Valenti. Zum Vergleich: „In Mannheim war die größte Kulisse beim Nachwuchs um die 1000.“

Weil die Liga Flugreisen verbietet, reisen die Teams zu den Auswärtsspielen mit dem Bus. Bis zu zehn Stunden Anreise sind im zweitgrößten Land der Welt da keine Seltenheit. Groß ist auch das sportliche Niveau. Valenti sagt: „Einige Nordamerikaner, die auch die DEL2 kennen, sagen, wir hätten gegen die schlechteren DEL2-Mannschaften eine Chance.“ Kurios: Als Deutscher ist er in Kanada ein Importspieler, einer von zwei möglichen im Team der Giants. „Anfangs gab’s ein paar Sprüche, dass Deutschland Kanada bei den Olympischen Spielen im Halbfinale rausgeworfen hat. Aber das habe ich locker und mit Stolz gekontert.“

70 Partien stehen für Valenti in der Vorrunde auf dem Programm, sie endet Ende März, dann beginnen die Playoffs. Sollten die Giants es bis ins Endspiel schaffen, wäre erst Ende Mai die Saison beendet. Parallel zum Eishockey belegt Valenti Kurse in Sportwissenschaft an der Universität. „Das ist Pflicht“, erklärt er. Deutschland hatte er mit dem Fachabitur in der Tasche verlassen. Und sogar eine Familie hat Valenti am anderen Ende der Welt, die ihm Quartier gibt. Besonders Gastbruder Jasper, neun Jahre alt, sei ziemlich eishockeyverrückt. „Und es ist schön, dass ich nicht auf mich allein gestellt bin und noch jemand kocht, wenn ich zum Beispiel nach Spielen nachts heimkomme.“

Familie Valenti in der deutschen Heimat freut das. Und klar, dass sich Papa Sven, Mama Christine, Schwester Lena, Oma, Opa und Tante Maren aus Mannheim die Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn Yannik ab Sonntag in die U20-WM startet. Und Weihnachten haben sie ihren Weltenbummler dann auch mal ganz für sich: Die Feiertage verbringt Yannik Valenti nämlich in Kaufungen.