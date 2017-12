Nach dem Hessenderby: Kassel Huskies am Sonntag mit 700 Fans in Bad Tölz

Kassel. Dem Hessenderby folgt für die Huskies und Trainer Rico Rossi am Sonntag das erste Gastspiel beim Neuling: Um 17 Uhr sind die Kasseler Eishockeycracks zu Gast bei den Löwen in Bad Tölz.

Die Löwen aus Frankfurt schlugen die Huskies am Freitagabend 4:3 - allerdings erst in der Verlängerung.

Unterstützt werden die Huskies in Bad Tölz von mindestens rund 700 Fans. Allein 672 treten die Reise in den Isarwinkel im ausverkauften Sonderzug mit Sambawagen der Society Kassel an. Los geht’s bereit um 9.24 Uhr im Kasseler Kulturbahnhof, die Rückkehr dorthin ist geplant für Montagmorgen gegen 4.20 Uhr. Vom Zielbahnhof Holzkirchen zum Tölzer Eisstadion und zurück werden die Nordhessen mit 14 Bussen chauffiert.

Es ist das erste Gastspiel einer Kasseler Mannschaft beim Stammverein von Trainerlegende Hans Zach seit der Saison 1987/88. Damals, vor 30 Jahren, trugen Spieler wie Ralf Eichler, Tony Thiel, Daniel Lammel, Jason Meyer, Eric Thurston, Shane Tarves, Matthias Kolodziejczak und Dave O’Brien sowie der 118-Tore-Sturm mit Elias Vorlicek (50), Doug Morton (42) und Adam Brown (26), das Trikot des von Tore Hedwall betreuten EC Kassel.

Ihre Widersacher waren unter anderen Peter Scharf, Michael Komma und der unvergessene Lorenz Funk, der mit seinen Söhnen Lorenz junior und Florian in einem Team des bayrischen Traditionsklubs spielte.