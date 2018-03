Fehlender Aufstieg: Fans der DEL2-Vereine machen mobil

Ich bin da zwiespalten. Auf der einen Seite wäre es natürlich eine schöne Sache, wenn es neben der Meisterschaft auch um den Aufstieg gehen könnte. Auf der anderen Seite sind es doch nur sehr wenige Clubs, die dieses Ziel tatsächlich und realistisch anstreben könnten und würden. Wäre die Liga DEL2 dann auch weiterhin insgesamt relativ ausgeglichen oder hätten wir irgendwo hinter den Ambitionierten einen so großen Cut, der das Ganze in relativ kurzer Zeit für viele Clubs uninteressant werden liesse? In der Oberliga gab es damals eine ähnliche Situation. Vorne hast Du drei oder vier, die sich nur untereinander schlagen und alles andere so locker wegfegen, das es für diese Clubs irgendwann völlig uninteressant wird, da auch eine Playoff-Teilnahme dann quasi egal ist, wenn man von vornherein weiß, das man drei- oder viermal mit 6 Toren Differenz heimgeschickt wird. Ein solcher Effekt würde auch den Aufstiegswillen der Oberligaclubs schnell sinken lassen, denn wozu sollen sie das dann machen, wenn mehr oder weniger klar ist, das selbst die beste Nachwuchsarbeit und das beste Mannschaftsmanagement nicht dazu führt, das man etwas erreichen kann. Auch nicht langfristig. Sollten wirklich z.B. 4 Clubs den Aufstieg wollen und der Rest nicht, könnte man auch drüber sprechen, ob man ihnen diesen gewährt, die DEL entsprechend aufstockt und auf extrem geldzehrenden Auf- und Abstiegskampf verzichtet. Das hört sich ernstmal relativ "unsportlich" an, man muß im Eishockey aber die Finanzen immer mit berücksichtigen, da es nirgends durch eine Ligateilnahme soviel zusätzliche Einnahmen gibt, das es sich quasi von selbst trägt. Vielleicht wäre es ein Denkmodell, aus den ersten 4 Ligen 3 zu machen, also z.B. die DEL mit 18 Teams, darunter die DEL2 mit 22 oder 24 in zwei Staffeln und darunter die dritte Liga egal ob die nun Oberliga oder sonstwie heisst mit den Rest der bisherigen Oberligen und den Regionalligisten mit sinnvoller regionaler Einteilung. Ich halte einen dauerhaft funktionierenden linearen Aufstieg für utopisch. Das geht zwei, drei Jahre vielleicht gut, danach geht der Mist, den wir jahrelang hatten wieder los. Er funktioniert ja nicht nur zwischen DEL und DEL2 nicht, auch darunter gibts ja Probleme diesbezüglich. Für wirkliche Interessenten muß die Tür aber aufgemacht werden. Keine Liga sollte ein potentielles weiteres Team prinzipiell ausschliessen, man muß aber gemeinsam darüber reden und nicht gegeneinander, im Zweifel vor Gerichten kämpfen. Das ist kontraproduktiv und verhärtet die Sache ungemein. Wir sind beim Eishockey und man sollte das nicht in den Diskussionen ausser acht lassen. Unabhängig davon und von möglichen Ausländerzahlen, sollten die Zweiflaggenspieler oder eingedeutschen Spieler nicht mehr als Deutsche zählen, denn so kann jeder mit genug Geld, einfach die Ausländerberenzungen quasi umgehen und selbst die beste Nachwuchsarbeit bringt nicht viel.