Kassel Huskies feiern: 4:2 im Testspiel bei den Löwen Frankfurt

Von: Björn Mahr

Alles unter Kontrolle hat hier Huskies-Torhüter Brandon Maxwell (rechts, gegen Frankfurts Joseph Cramarossa). Vorn links: Kassels Steven Seigo. © Jan Huebner

Die Kassel Huskies, der nordhessische Eishockey-Zweitligist, hat das Testspiel bei DEL-Klub Löwen Frankfurt 4:2 gewonnen.

Frankfurt – Zwei Vergleiche mit DEL-Klubs hatten die Kassel Huskies bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison in der DEL2. Gegen Wolfsburg gewann der Eishockey-Zweitligist 3:2, gegen Düsseldorf gab es ein knappes 0:2. Gestern ging es nun bei den Löwen Frankfurt aufs Eis – und jubeln durfte das Team von Bo Subr, früherer Coach der Löwen. Verdient mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) gewannen die Huskies das Hessenderby.

Spiele zwischen Kassel und Frankfurt ziehen immer die Massen an – selbst wenn es nur ein Test ist. 4650 Fans waren in der Eissporthalle am Ratsweg dabei – einige hundert darunter aus Kassel.

Das erste Drittel verlief ausgeglichen. Ein Klassenunterschied war nicht erkennbar. Die Huskies hielten voll mit – auch vom Tempo her. Zwar hatten die Frankfurter zwei, drei gute Chancen, die Gäste aus Nordhessen waren aber zumindest einmal sehr gefährlich. Der frühere Löwen-Stürmer Darren Mieszkowski hatte in der vierten Minute eine gute Chance, die Gastgeber konnten die Situation aber klären.

Tore fielen dann im zweiten Abschnitt. Zweimal lagen die Frankfurter vorn, zweimal schlugen die Kasseler zurück. Und womit? Mit Recht. Denn die Huskies waren optisch etwas stärker. Auch ihr Powerplay-Spiel, das im ersten Drittel noch zu wünschen übrig ließ, lief besser. Steven Seigo scheiterte am Frankfurter Goalie (24.). Nach dem 1:0 der Frankfurter durch Joseph Cramarossa (26.) gelang Yannick Valenti auf Zuspiel von Joel Lowry das 1:1 (28.), es war der erste Treffer Valentis nach seiner Rückkehr. In Überzahl stellten die Löwen durch Verteidiger Lua Niehus auf 2:1 – doch fast postwendend erzielte Tomas Sykora an alter Wirkungsstätte den Ausgleich.

Es kam noch besser für die Gäste. Valenti traf noch ein weiteres Mal (45.), und in der 52. Minute erhöhte Alec Ahlroth in Überzahl für die Huskies auf 4:2. Kurz vor Ende nahmen die müde wirkenden Frankfurter den Torwart vom Eis – und erhöhten den Druck. Doch Kassels Goalie Brandon Maxwell war jederzeit Herr der Lage und sicherte das 4:2. (Michael Löffler und Björn Mahr)