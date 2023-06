Talent kommt aus Frankfurt: Markus Freis wechselt zu den Huskies

Von: Pascal Spindler

Teilen

Ein weiterer Löwe für die Huskies: Markus Freis wechselt aus Frankfurt nach Kassel. © imago images/Beautiful Sports

Die Kassel Huskies haben den nächsten Neuzugang für die kommende Saison offiziell gemacht. Von den Löwen Frankfurt kommt Verteidiger Markus Freis.

Freis ist 19 Jahre alt und damit gemeinsam mit dem ebenfalls erst vor ein paar Wochen verpflichteten Connor Korte einer von zwei U21-Förderlizenzspielern im Huskies-Kader. Freis sagt in einer Pressemitteilung des Klubs: „Ich freue mich, dass ich kommende Saison Teil des Rudels sein darf. Ebenso freue ich mich auf die bevorstehenden Herausforderungen und hoffe, euch zahlreich in der Eishalle antreffen zu können!“

Der Verteidiger kommt gebürtig aus Krefeld, wurde beim Krefelder EV sowie den Kölner Haien ausgebildet. Vor der Saison 2020/21 wechselte der aktuelle U20-Nationalspieler zu den Löwen Frankfurt in die DEL2, wo er in 35 Partien fünf Scorerpunkte verbuchen und sein erstes Profitor erzielen konnte. In der Folgesaison gehörte er zum DEL-Kader der Löwen, kam in der höchsten deutschen Eishockey-Spielklasse sechs Mal zum Einsatz. Zudem absolvierte er 40 Oberligaspiele für den U23-Kader des KEV, den Kooperationspartner der Löwen.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs sagt: „Markus hatte letztes Jahr kein einfaches Jahr, in dem er nicht viel Eiszeit bekommen hat. Er passt allerdings sehr gut in unser Team Konzept effizientes und schnelles Hockey zu spielen. Er soll bei uns die Möglichkeit bekommen, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen.“ (Von Pascal Spindler)