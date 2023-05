Der vierte Neue bei den Kassel Huskies: Louis Brune kommt von Vizemeister Ingolstadt

Von: Björn Friedrichs

Neuzugang bei den Kassel Huskies: Der 23 Jahre alte Louis Brune kommt von Vizemeister ERC Ingolstadt. © IMAGO/Eibner

Die Kassel Huskies haben einen Vizemeister verpflichtet. Von DEL-Finalist ERC Ingolstadt wechselt der 23 Jahre alte Stürmer Louis Brune zum DEL2-Klub.

Kassel – In der bayrischen Heimat musste Brune erstmal Nachhilfe in Erdkunde geben. „Kassel liegt ja zentral in Deutschland, meine Freunde haben aber gesagt, ich gehe weit nach Norden. Für uns in Bayern ist aber alles oberhalb unseres Bundeslandes Norden“, erzählt er lachend.

Für ihn habe es mehrere Optionen gegeben, auch in der DEL. Nach Gesprächen mit Huskies-Sportdirektor Hugo Boisvert und Trainer Bo Subr sei die Entscheidung auf Kassel gefallen. „Ich habe die vergangene Hauptrunde mitbekommen, das war beeindruckend. Für mich wird das kommende Jahr sehr wichtig, die Philosophie der Huskies passt dazu“, so der gebürtige Münchner.

Sein erstes Profitor gelang ihm für Heilbronn

Über den Landshuter und Iserlohner Nachwuchs kam er 2017 zu den Jungadlern Mannheim. Dort wurde er U19- und U20-Meister, in der Saison 2018/19 kam er auch zu seinen ersten Einsätzen im Seniorenbereich. Für die Adler Mannheim lief er da in der DEL zehnmal auf, für Kooperationspartner Heilbronn sammelte er erste Spiele und sein erstes Profitor in der DEL 2. 2021 ging es zum ERC Ingolstadt. Auch hier war der frühere Jugend-Nationalspieler mal für den DEL-Klub, mal für Zweitliga-Kooperationspartner Ravensburg am Start.

In der abgelaufenen Saison hat Brune auch in der DEL seinen Torriecher entdeckt. War ihm zuvor in seinen Erstliga-Spielzeiten maximal ein Tor gelungen, waren es nun acht Treffer und ein Assist in 42 Partien. Für Ravensburg legte er drei Tore und drei Vorlagen in acht Spielen oben drauf.

In Kassel dann mit neuer Rückennummer

„Da bin ich so richtig im Seniorenbereich angekommen. Es hätten auch noch mehr Punkte sein können“, sagt er. Ravensburg wurde DEL-2-Meister, Ingolstadt Vizemeister in der DEL – Brune blieb in den Playoffs ohne Spielzeit: „Ich habe in den letzten Wochen der Saison gut gespielt, kam dann aber nicht mehr zum Einsatz. Da hinterblieben für mich ein paar Fragezeichen.“

Auf noch mehr Eiszeit hofft der Rechtsschütze, der vor einer Woche 23 Jahre alt wurde, in Kassel. Schon am Mittwoch reiste er nach Nordhessen, will sich schnell einleben. Neben ein paar früheren Mitspielern trifft er bei den Huskies auch auf Torwart Philipp Maurer, den er kennt, „seit ich drei Jahre alt bin“.

Mit welcher Rückennummer er dann auflaufen wird? „Die wird sich ändern. Seit meiner Zeit in Iserlohn hatte ich die 50, weil ich irgendetwas mit der 5 haben wollte. Ich habe ja am 5. Mai Geburtstag. Aber jetzt ist es mal Zeit für was Neues“, sagt Brune, der Neue bei den Huskies. (Björn Friedrichs)