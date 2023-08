Gegen DEL-Klub: Erster Test für die neuen Huskies

Von: Björn Friedrichs

Bei der Skill-Competition der Kassel Huskies vergangene Woche waren Tomas Sykora (links) und Louis Brune (Mitte) noch Kontrahenten, Sonntag spielen sie womöglich in einer Reihe. Rechts: Stephan Tramm, © Dieter Schachtschneider

Jetzt kehren die Kassel Huskies auch wieder für Spiele auf das Eis zurück. Am Sonntag ist DEL-Klub Grizzlys Wolfsburg ab 17 Uhr zu Gast in der Nordhessen-Arena.

Kassel – Es ist in vielerlei Hinsicht eine Premiere. Es ist das erste Testspiel für die Kassel Huskies vor der anstehenden DEL-2-Saison. Es ist das erste Spiel in der neu benannten Nordhessen-Arena. Es ist der erste Test gegen einen Gegner aus der ersten Liga seit zwei Jahren. Und es wird für viele Spieler der Huskies zugleich der erste Auftritt im Trikot des Eishockey-Zweitligisten. Am Sonntag sind die Grizzlys Wolfsburg ab 17 Uhr zu Gast.

Die Spieler

„Meine Vorfreude ist riesig. Der Sommer ist immer schön, aber man will dann doch wieder spielen“, sagt Huskies-Neuzugang Louis Brune. Der 23-Jährige, der schon früh seine Wohnung in Kassel bezog, schwärmt von seinem neuen Team: „Wir haben eine unglaublich gute Chemie in der Kabine, die ist schon überragend“, so der Neue, der vergangene Saison bei DEL-2-Klub Ravensburg und Erstligist Ingolstadt auf dem Eis stand. Der Gegner am Sonntag ist daher kein Unbekannter für ihn: „Das Spiel wird sicher ein Brett, Wolfsburg spielt sehr hart. Aber ich sehe das sehr positiv, wir wollen uns da messen.“

Im Lauf der Vorbereitung stand Brune im Training mit Tomas Sykora und Carson McMillan, dem Neuzugang aus Frankfurt, in einer Reihe auf dem Eis. „Das sind super Jungs. Wir sind alle drei Rechtsschützen, das wäre schon eine spannende Konstellation“, sagt Brune. Die Vorbereitung auf dem Eis mit den Trainern Bo Subr und Jan Melichar sowie die Athletikeinheiten von Andreas Schumacher fand er „sehr gut.“

Das Spiel

Erstmals seit September 2021 testen die Huskies ihr Können wieder gegen einen DEL-Klub. Gegner heute wie damals bei der 1:5-Niederlage: die Grizzlys Wolfsburg. Das Team von Trainer Michael Stewart gehörte in den vergangenen Spielzeiten stets zu den Topteams der Deutschen Eishockey-Liga.

Der direkte Vergleich zwischen Huskies und Grizzlys fiel in den vergangenen Jahren deutlich zugunsten der Niedersachsen aus. Den letzten Sieg feierte Kassel in der DEL-Saison 2008/09 beim 3:1-Erfolg im Februar in der VW-Stadt. Seitdem gab es vier Pflichtspiel- und drei Testspielpleiten. Übrigens: Egal, wie das Spiel am Sonntag nach 60 Minuten ausgeht, es wird danach eine fünfminütige Verlängerung im Drei-gegen-Drei-Modus und ein Penaltyschießen geben. Beide Teams dürfen 20 Feldspieler und zwei Torhüter aufbieten.

Das Drumherum

Am Sonntag wird es noch eine kurze Vorstellung der Mannschaft geben. Diese findet aber nicht wie bei früheren Saisoneröffnungsfeiern vor, sondern nach dem Spiel auf der Parkplatzseite statt. Aufgrund der Umbauarbeiten an der Halle sind nicht alle Eingänge geöffnet. Tickets gibt es online unter kassel-huskies.de oder an der Abendkasse, die um 15 Uhr öffnet. (Björn Friedrichs)

