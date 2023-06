Eigengewächs spielt weiter in Kassel: Geischeimer bleibt ein Husky

Von: Pascal Spindler

Tom Geischeimer bleibt ein Husky. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs

Die Personalplanungen bei den Kassel Huskies schreiten weiter voran. Wie der Klub bekannt gab, wird Tom Geischeimer auch in der kommenden Saison für den Eishockey-Zweitligisten auflaufen. Gerüchte um einen Wechsel in die DEL sind damit vom Tisch.

Geischeimer ist ein Kasseler Eigengewächs, wurde 2002 in der Fuldastadt geboren und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der Young Huskies. 2020/21 gab er für die Starbulls Rosenheim sein Oberliga-Debüt. Monate später schoss er die U20 der EJ Kassel mit seinem entscheidenden Treffer zum Aufstieg in die DNL2.

Seit der Saison 2021/22 kommt Geischeimer auch bei den Huskies-Profis zum Einsatz, in der abgelaufenen Saison stand er in 54 DEL2-Partien auf dem Eis, erzielte dabei auch sein erstes Profitor. Für Kooperationspartner Hammer Eisbären absolvierte der Verteidiger acht Spiele.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs sagt in einer Klubmitteilung: „Tom hat vergangene Saison in seiner Entwicklung einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Aufgrund seiner Physis und seiner spielerischen Entwicklung, kann er zukünftig ein wichtiger Baustein unserer Defensive werden. Wir sind stolz darauf, ihn als Kasseler Eigengewächs in unseren Reihen zu haben.“

Geischeimer war zuletzt auch immer mal wieder mit einem Wechsel in die DEL in Verbindung gebracht, dieser ist nun vom Tisch. „Ich bin stolz, weiterhin für meine Heimatstadt und meinen Heimatverein spielen zu dürfen.“ (Von Pascal Spindler)