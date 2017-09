Kassel Huskies peilen am Sonntag in Heilbronn den ersten Auswärtssieg an

Kassel. Viermal haben die Huskies in der neuen Saison der zweiten Eishockey-Liga nun gespielt, viermal haben sie gepunktet. Alles klar also beim Tabellenfünften!? Nicht ganz. Denn ein wenig trauern sie beim Kasseler Klub schon den verpassten Chancen nach.

Schließlich wurden drei Partien erst in der Verlängerung entschieden – und sowohl gegen Weißwasser (5:4) als auch in den beiden Gastspielen in Bietigheim (3:4) und Bayreuth (1:2) waren auch Dreier möglich.

Am Freitag nun haben die Kasseler frei, bestreiten ihr Heimspiel gegen den SC Riessersee wegen des Kassel-Marathons erst am kommenden Dienstag um 17 Uhr. „Kein Problem durch den Feiertag“, sagt Trainer Rico Rossi. Am Sonntag aber besteht die nächste Chance, im dritten Anlauf den ersten Auswärtssieg zu schaffen: Um 18.30 Uhr bei den Heilbronner Falken.

„Zum Glück spielen die Falken meistens lange nicht so konsequent defensiv wie zuletzt Bayreuth, sondern doch mehr mit“, erläutert Rossi. Denn mit dem Bollwerk der Tigers hatten seine Schützlinge am Sonntag zuletzt doch weitaus mehr Mühe als ihnen guttat. „Sie haben das unheimlich gut gespielt, es war schwer, ein Loch zu finden. Und wenn, dann hat Vosrvda super gehalten“, bilanziert Rossi.

Rossi erwartet offensive Heilbronner

Die Heilbronner mit den früheren Kasselern Corey Mapes und Justin Kirsch erwartet er offensiver – „zumal sie auch einen besseren Angriff haben“. Angeführt von den neuen Kanadiern Justin Maylan (3 Tore + 4 Vorlagen in vier Spielen) und Brandon Alderson (3+2) sowie Neuzugang Matt MacKay (2+1 in 2) haben sie zwölf Treffer erzielt, genauso viele wie die Huskies.

Rossi plant zunächst mit derselben Formation wie in Bayreuth, will höchstens punktuell weitere Veränderungen vornehmen. Auch mit Kritik an Last-Minute-Neuzugang Evan McGrath hält der Trainer sich zurück. „Natürlich muss er sich steigern. Aber er weiß das, und es wird besser werden, ganz sicher. Schließlich ist er am wenigsten eingespielt mit allen anderen, hatte fast keine Vorbereitungszeit mit dem Team“, sagt Rossi. Und betont: „Er spielt solide und routiniert. Wir haben Geduld mit ihm und andere hoffentlich auch.“