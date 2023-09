Generalprobe geglückt: Kassel Huskies schlagen Düsseldorfer EG

Von: Pascal Spindler

Traf für die Huskies zum zwischenzeitlichen 1:1: Husky Tom Geischeimer, hier im Duell mit dem Düsseldorfer Spieler Oliver Mebus. © Andreas Fischer

Erfolgreiche Generalprobe für die Kassel Huskies: Der Eishockey-Zweitligist gewinnt gegen die Düsseldorfer EG im letzten Vorbereitungsspiel vor Saisonstart 2:1.

Kassel – Gottes Segen hat offenbar geholfen. Die Kassel Huskies haben das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart am kommenden Freitag gegen den ESV Kaufbeuren mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) gewonnen. Vor der Partie leitete Pfarrer Axel Aschenbrenner den ersten Gottesdienst in der Nordhessen-Arena, sprach auch kurz vor Spielbeginn noch einmal zu den Fans und den Akteuren auf dem Eis.

Überirdisch spielten die Huskies dann zunächst zwar nicht, hielten gegen den Eishockey-Erstligisten allerdings richtig gut dagegen, fuhren so in den ersten 20 Minuten auch den einen oder anderen gefährlichen Konter – und trafen: Kurz vor Drittelende haute Tom Geischeimer die Scheibe ins Netz (20.), sorgte noch vor der ersten Pause für den Ausgleich.

Zuvor waren es meist die Gäste, die das Spiel bestimmten. Vor 1850 Zuschauern hatte der Eishockey-Erstligist in Überzahl den ersten Hochkaräter der Partie, Stephan MacAuly scheiterte jedoch freistehend aus dem Bullykreis am stark reagierenden Brandon Maxwell (5.). Kurz darauf war der neue Huskies-Goalie dann aber ein erstes Mal machtlos: Vor seinem Tor herrschte viel Gewühl, Josef Eham nutzte das aus und drückte den Puck aus kurzer Distanz zur Gästeführung über die Linie (6.). Die Huskies leisteten Widerstand, Louis Brune scheiterte frei an DEG-Schlussmann Hendrik Hane (8.), Steven Seigo fälschte gefährlich vor dem gegnerischen Tor ab (18.), ehe der wieder mal im Angriff aufgebotene Geischeimer zur Stelle war.

Unter Gottes Segen: Pfarrer Axel Aschenbrenner von der evangelischen Kirchengemeinde Vellmar hielt den ersten Gottesdienst in der Nordhessen-Arena. © D. Schachtschneider

Im Mitteldrittel war es dann wieder Brune, der die erste Kasseler Gelegenheit hatte. Erneut frei vor dem Goalie, erneut war dieser besser (22.). Auf der Gegenseite versuchte es Düsseldorfs Torsten Ankert aus der Distanz (23.). Alexander Ehl schloss einen Konter zu zentral ab (30.), ehe Oliver Mebus Kassels Schlussmann aus kurzer Distanz zu einer blitzschnellen Reaktion zwang. Mit der Stockhand wischte Maxwell die Scheibe am Tor vorbei (31.). Nach einem Schuss von Kassels Spencer Berry (33.), schob 1:0-Torschütze Eham den Puck aus einem Meter knapp vorbei (34.). Es war eine Phase, in der beide Mannschaften das nächste Tor hätten erzielen können, Düsseldorf der Führung etwas näher war. Allen voran über Angreifer Ehl, der auch noch den Pfosten traf (37.). Pierre Preto versuchte es noch einmal auf der anderen Seite, Hane parierte (40.).

Im Schlussdrittel entwickelte sich schließlich ein offener Schlagabtausch, den beide Mannschaften für sich entscheiden wollten. Joel Keussens Distanzschuss flog übers Tor (43.), Düsseldorfs Alec McCrea traf die Latte (44.), Lois Spitzner marschierte alleine auf Hane zu, scheiterte jedoch (45.) – plötzlich ging es hin und her.

Preto hatte in Überzahl die nächste Kasseler Gelegenheit, Alec Ahlroths Versuch schnappte sich Hane mit der Fanghand (47.). Yannik Valenti hielt drauf, Marco Müller mit einem Schlagschuss (49.) – die Huskies waren am Drücker. Richtig wild wurde es, als Brune zunächst an Hane scheiterte, der den Puck fallen ließ, und der Neuzugang die Scheibe nicht im Tor unterbringen konnte (50.).

Und Düsseldorf? Die hatten durch Kevin Clark die Riesenchance aufs 2:1, Maxwell parierte wie im Stile einer Krake (54.) – Wahnsinn, wie er sein Team im Spiel hielt, die Siegchance wahrte, die die Huskies tatsächlich nutzen: Valenti staubte kurz vor Schluss ab (57.). Generalprobe geglückt.

