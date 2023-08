Die Huskies beim Medientag: Gut gelaunt und frisch frisiert

Von: Björn Friedrichs, Pascal Spindler

Teilen

Zu Scherzen aufgelegt: Huskies-Trainer Bo Subr (rechts) witzelt während einer Wartephase mit seinen Spielern (von links) Jake Weidner, Louis Brune, Tom Geischeimer und Carson McMillan herum. © Dieter Schachtschneider

Am vergangenen Samstag fand bei den Kassel Huskies der traditionelle Medientag statt – und der weckte bereits Vorfreude auf die neue Saison.

Kassel – Normalerweise geht es für Eishockeyprofis ja ums nächste Tor, den nächsten Check, den nächsten Schuss. Beim Medientag der Kassel Huskies waren die Prioritäten am Samstag aber ausnahmsweise ein wenig anders verteilt.

„Sitzen meine Haare noch?“, fragt beispielsweise Stürmer Lois Spitzner. Das Redakteurshandy wird dann schnell zum Spiegel. Hier wird nochmal gezupft, da glattgedrückt. Dann ist die Frisur bereit für das nächste Foto. Generell hat man den Eindruck, die Spieler sind vor dem ersten Pflichttermin der neuen Saison gemeinschaftlich beim Friseur gewesen. Am meisten fällt das bei Verteidiger Joey Keussen auf, der die altbekannte Mähne los ist, jetzt mit kurzen Haaren aufläuft. „Das ist leichter. Aber meine Frau hat zwei Tage durchgeweint“, erzählt der 32-Jährige schmunzelnd.

Wo muss ich hin? Darren Mieszkowski (links) fragt bei Lukas Thier nach. © Schachtschneider, Dieter

An mehreren Stationen geht es für die Huskies, von denen die meisten erstmals das neue Trikot tragen durften, vor die Kamera. Fotos für die DEL 2, Bilder für die Portale des Klubs, Porträts, Actionbilder, Videodreh für den Trailer, außerdem ein Speed-Dating vor der Kamera für die Neuzugänge.

Dazwischen: viel Wartezeit. Die nutzen die einen Spieler für einen Snack, andere quatschen mit den anwesenden Pressevertretern. Die Stimmung ist locker. Der kanadische Angreifer Joel Lowry hat mitgedacht: Er sitzt mit Rätselheft auf der Ersatzbank, löst ein Kreuzworträtsel.

Brandon Maxwell verteilt Streicheleinheiten an Maskottchen Herkules. © Schachtschneider, Dieter

Brandon Maxwell, der neue Torwart der Huskies, hat seine neue Maske schon dabei – im blau-weißen Look. „Ich habe früher in Tschechien gespielt und kenne von dort ein paar Künstler, die Helme besprühen“, erzählt der Deutschkanadier. Sein Fanghandschuh, Stockhandblocker und die Schienen sind noch weiß, auch da soll es noch etwas Neues geben.

Was auffällt: Spieler und Trainer haben sich untereinander viel zu erzählen. Zahlreiche Akteure sind erst seit ein paar Tagen zurück in Kassel, die Urlaubsbräune ist bei manchen noch frisch. „Ich habe nur Bürobräune“, sagt Bo Subr und lacht. Der Trainer ist bestens gelaunt, macht immer wieder Späße mit seinen Spielern und den Pressevertretern. Neuzugang Connor Korte rät er süffisant, im Gespräch mit den Journalisten nicht allzu viel auszuplaudern, kommt dann lieber mal hinzu und lauscht ein wenig. Später fährt er Richtung Spielfeldmitte, wo ein paar Holzbänke aufgebaut sind. Subr muss mit seinen Spielern warten, bis ein paar Videosequenzen gedreht werden können. Genug Zeit, um beispielsweise ein wenig mit Tom Geischeimer herumzuwitzeln.

Neuzugang Connor Korte steht zwar vor seiner ersten Profisaison, machte beim Medientag aber schon einen erfahrenen Eindruck. © Schachtschneider, Dieter

Subr, der in der Sommerpause ein paar Tage in Tunesien und in der tschechischen Heimat verbrachte, ist gelöst, wird dann aber doch noch einmal etwas ernster: „Ich habe lange darüber nachgedacht, was in den Playoffs falsch gelaufen ist, was uns gefehlt hat. Wir haben daraus hoffentlich gelernt und für die neue Saison die richtigen Schlüsse gezogen“, blickt er positiv nach vorn.

Apropos Blick: Den hat Spitzner ja gern ins Handy gerichtet, um sich die Haare zurechtzulegen, „weil ich manchmal Perfektionist bin.“ Das hört auch Sturmkollege Hans Detsch, der sich einen Spruch nicht verkneifen kann. „Wenn das perfekt ist“, sagt er und deutet auf Spitzners Frisur, „bist du ein schlechter Perfektionist.“

Von Björn Friedrichs und Pascal Spindler