Die Haie am Haken: Vor 20 Jahren standen die Huskies zuletzt in den DEL-Playoffs

Von: Pascal Spindler

Umkämpftes Playoff-Duell 2003: (von links) Husky Örjan Lindmark im Zweikampf mit Kölns Niclas Sundblad. Rechts: Kassels Torhüter Rich Parent. Es war das bislang letzte Mal, dass die Huskies in den DEL-Playoffs standen. © HEIKO MEYER

Vor 20 Jahren standen die Kassel Huskies gegen die Kölner Haie im DEL-Playoff-Viertelfinale. Spiel sieben sollte die bis heute letzte DEL-Playoff-Partie der Huskies bleiben.

Kassel – Sie wollten noch einmal alles reinwerfen, einen großen Kampf liefern – doch dann wurden die Eishockeyspieler der Kassel Huskies von der Stärke des Favoriten erdrückt. Lediglich elf Minuten benötigten die Kölner Haie, um im entscheidenden siebten Playoff-Spiel der DEL-Viertelfinalserie 2003 3:0 in Führung zu gehen. Am Ende fegten sie die Kasseler 5:1 vom Eis, zogen ins Halbfinale ein. Was damals wohl noch keiner ahnte: Für die Huskies sollte dieses Spiel in Köln die bis heute letzte Playoff-Partie in der höchsten deutschen Eishockey-Liga bleiben. Mehr als 20 Jahre liegt die nun schon zurück.

Die ersten März-Tage 2003 waren keine Huskies-Tage. Nach Niederlagen gegen Iserlohn und Krefeld mussten die Kasseler plötzlich um eine Playoff-Teilnahme zittern, dabei war diese Ende Februar doch noch zum Greifen nah. Erst das letzte Hauptrundenspiel gegen die Augsburger Panther sollte die Entscheidung bringen. Sven Valenti, Zdenek Nedved und Mikael Wahlberg schossen die Huskies zu einem 3:2-Sieg – und damit in die Playoffs. Gegner im Viertelfinale: die Kölner Haie. Trainiert von Hans Zach, mit einigen Ex-Huskies im Kader.

Torjäger im Huskies-Dress: Alexander Serikow. © Andreas Fischer

Allzu traurig waren sie in Kassel nicht über den Viertelfinalgegner. Klar, die Haie gingen favorisiert in die Serie, landeten als Vorjahresmeister nach 52 Hauptrundenspielen hinter den Eisbären Berlin auf Platz zwei der Tabelle, 23 Zähler vor den Huskies. Doch die erwiesen sich für die Kölner als unangenehmer Kontrahent, drei von vier Hauptrunden-Begegnungen gingen an die Huskies. „Wir wissen, wie und dass wir gewinnen können“, sagte der Kasseler Trainer Gunnar Leidborg unserer Zeitung damals vor dem Playoff-Auftakt in Köln voller Zuversicht.

Und tatsächlich: Dank des überragenden Rich Parent zwischen den Pfosten und Torjäger Alexander Serikow im Sturm gewannen die Huskies das erste Spiel bei den Domstädtern 3:1. Die Partien zwei und drei gingen mit 3:1 und 2:1 an Köln, Spiel vier nach einem 5:4-Krimi wieder an die Huskies. Vergleich fünf sicherten sich schließlich die Kölner, gewannen zuhause deutlich 4:1 und waren auch schon im sechsten Spiel auf der Siegesstraße. Nach dem ersten Drittel führten die Haie um die Ex-Huskies Chris Rogles, Shane Peacock, Ron Pasco und Tino Boos 2:0, doch Kassel gab nicht auf, drehte das Spiel in einen 3:2-Erfolg. Strittig allerdings der Siegtreffer von Serikow: Schiedsrichter Gerhard Müller entschied nach Videobeweis auf Tor, obwohl der Puck die Linie wohl nie überquerte – ein Phantomtor sicherte den Huskies Partie sieben.

„Dieses siebte Spiel hätten wir uns gern erspart“ gestand Haie-Geschäftsführer Holger Rathke damals. Doch seine Kölner blieben cool, strauchelten nicht. Die Huskies verabschiedeten sich aus den DEL-Playoffs. Und kamen bis heute nicht zurück. (Pascal Spindler)