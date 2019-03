Hans Zach auf Stippvisite in Kassel: „Was Langeweile ist, weiß ich nicht“

Mit ihm als Trainer standen die Huskies dreimal hintereinander im Halbfinale um die DEL-Meisterschaft. Jetzt war Hans Zach kurz vor seinem 70. Geburtstag mal wieder auf Stippvisite in Kassel.

Hans Zach war in Kassel. Manche Teilnehmer der vom Sportmagazin kicker und dem Mineralölkonzern Aral ins Leben gerufenen Aktion „Triff deinen Helden“ hatten einen Abend mit dem früheren Huskies-Trainer (1995/1996 und 1998 - 2002) gewonnen und die Ehre, ihr Idol bei einer von den Huskies organisierten Veranstaltung in der Eissporthalle zu erleben. Wir sprachen zuvor mit dem früheren Eishockey-Bundestrainer (1999 bis 2004) in einem Hotel in der Kasseler Südstadt.

Herr Zach, Sie werden in einer Stunde die Kasseler Eissporthalle betreten. Welche Erinnerungen werden zuerst wach?

Obwohl es so viele schöne Erinnerungen gibt, natürlich auch wegen der sportlichen Erfolge, werden meine Gedanken wohl zuerst bei dem leider kürzlich verstorbenen Simon Kimm sein. Auf ihn konnte ich mich stets verlassen. Ein Handschlag galt, und alles war besiegelt.

Sie waren bis zum April 2002 Huskies-Trainer. Hatten Sie anschließend noch Kontakt zu Simon Kimm?

Bis kurz vor seinem Tod. Ich habe nie vergessen, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Am 22. März wäre er 86 geworden.

2000, 2001 und 2002 erreichten die Huskies mit Trainer Zach das Playoff-Halbfinale um die Deutschen Meisterschaft. Ordnen Sie diese Bilanz bitte ein.

Ich stelle diese Erfolge mit den Huskies auf eine Stufe mit den drei Deutschen Meisterschaften, die ich als Trainer mit der Düsseldorfer EG gewonnen habe. Bei den Huskies hatten zu meiner Zeit stets junge deutsche Spieler wichtige Rollen.

Hatten Sie damals in Kassel einen Lieblingsspieler?

Nein. Alle, die ihr Bestes gegeben haben, waren meine Lieblingsspieler.

War ihre Zeit in Kassel ausnahmslos schön oder gab es auch Probleme?

Es war eine sehr schöne Zeit. An Probleme kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube wirklich, dass es keine gab.

Zurück in die Zukunft. Mal angenommen, Joe Gibbs würde fragen, ob Sie in der kommenden Saison die Huskies noch mal trainieren würden. Was würden Sie antworten?

Nein.

Warum?

Alles hat seine Zeit. Von meinem Vater habe ich gelernt, dass man Sachen ganz oder gar nicht macht. Als ich Trainer war, hat mich das viel Kraft gekostet, weil mein Leben während der Saison fast ausschließlich aus Eishockey bestand. Diese Kraft kann und will ich mit fast 70 nicht mehr aufbringen.

+ Gruppenbild mit Fans in der Eissporthalle: Lukas Wedewen, Jürgen Thomsen, Hans Zach, Tania Vetter, Silvia Sinzig und Sabrina Trube (von links). © Pia Malmus

Verfolgen Sie aktuell das Geschehen um die Huskies noch?

Ja, ich informiere mich an jedem Spieltag sofort über die Ergebnisse. Und ich habe die Mannschaft in dieser Saison zweimal bei ihren Spielen in Bad Tölz gesehen.

Von den Huskies zur Nationalmannschaft. Haben Sie Ihren Augen getraut, als Sie sich 2018 das olympische Eishockeyturnier angeschaut haben?

Der Gewinn der Silbermedaille war ein einmaliger Erfolg. Es hat alles gepasst. Die Mannschaft hat einen großartigen Teamgeist entwickelt, sie hatte einen guten Trainer. Jeder hat die Vorgaben von Marco Sturm prima erfüllt, und das nötige Glück kam auch noch hinzu.

Was muss geschehen, damit dieser großartige Erfolg nicht einmalig bleibt?

Es müsste geschehen, was ich mir schon seit 30 Jahren wünsche. Konstanter Erfolg wäre nur mit größeren Investitionen in die Nachwuchsförderung denkbar. Aber manche Vereine scheuen die - auch finanziellen - Anstrengungen. Andere Klubs haben nicht die Mittel, um mehr in die Jugendförderung zu investieren. Jedenfalls ist es nötig, dass schon 19-Jährige Stammspieler in der DEL werden. Bei uns gelten dagegen 24-Jährige noch als Talente.

Sie haben als Spieler und Trainer mit ungezählten Eishockeyprofis gearbeitet. Machen Sie uns die Freude und stellen Ihre ganz persönliche Traum-Starting-Six auf?

Traum-Starting-Six? Sie wissen doch, dass ich durch und durch Realist bin. Das bringt nichts, weil zu viele nicht dabei wären, die es auch verdient hätten.

Dann lassen Sie uns bitte noch über den Privatier Hans Zach sprechen. Wie sieht ein typischer Tag in Ihrem Leben nach dem Eishockey aus?

Ich stehe um halb sechs auf, denn ich bin gern aktiv. Am liebsten draußen, denn jede Minute an der frischen Luft betrachte ich als Geschenk des Himmels. Ich arbeite dann im Garten oder bin im Wald beim Holz machen. Außerdem habe ich Hobbys, für die ich mir nun auch mehr Zeit nehmen kann.

Es ist bekannt, dass Sie ein leidenschaftlicher Angler sind. Was machen sie außerdem besonders gern?

Vor allem Radfahren mit dem Mountainbike und Bergsteigen.

Das Wort Langeweile haben Sie offenbar aus Ihrem Sprachgebrauch gestrichen.

Ich kenne das Wort, aber was Langeweile ist,weiß ich nicht.

Fehlen Ihnen nicht trotzdem manchmal die Emotionen, die Sie als Spieler und Trainer erlebt haben?

Nein, denn jetzt einfach noch da zu sein, ist das höchste der Gefühle.

Hans Zach (69) wurde in Bad Tölz geboren, ist dort aufgewachsen und nach 15 Umzügen 2014 wieder in seiner Heimatstadt gelandet. Zach ist verheiratet mit Slada. Das Ehepaar hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Zachs Hobbys sind Angeln, Bergsteigen und Radfahren

Größte Erfolge als Spieler: Deutscher Meister mit dem Sportbund Rosenheim (1982), 600 Bundesligaspiele (1969 - 1984), 80 Länderspiele, Olympische Winterspiele 1980 in Lake Placid, 4 A-Weltmeisterschaften (1976, 1977, 1978, 1979)

Größte Erfolge als Trainer: 4 Deutsche Meisterschaften mit der Düsseldorfer EG (1991, 1992, 1993) und den Hannover Scorpions (2010). Mit den Huskies erreichte Zach dreimal das Halbfinale (2000, 2001, 2002).

Berufe: Metzgermeister, medizinischer Bademeister, Diplomtrainer.