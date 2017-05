Hungerecker und Rogl kommen per Förderlizenz zu den Huskies

Kassel. Zwei Förderlizenzler für die Kassel Huskies: Vom Kooperationspartner Adler Mannheim aus der DEL kommen Stürmer Phil Hungerecker und Verteidiger John Rogl nach Kassel.

Das haben die Adler jetzt bekanntgegeben. Kurios: Hungerecker hatte bereits einen Vertrag bei den Huskies unterschrieben, bei denen er in der vergangenen Saison den Durchbruch geschafft hatte.

„Die Adler haben den Vertrag übernommen. Vorteil: Phil kann bereits jetzt in Mannheim trainieren und kommt im Sommer topfit zu uns. Uns entsteht dadurch kein Nachteil“, erklärt Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs. John Rogl (21) stammt aus Landshut, schloss sich 2015 dem EHC München an, der den jungen Verteidiger unter anderem an Kassels DEL2-Rivalen SC Riessersee verlieh.

In der vergangenen Saison absolvierte Rogl neben fünf Länderspielen für die deutsche U20 auch 30 Einsätze für den SCR.