Huskies behalten altes Logo: Wünsche der Fans werden ernst genommen

Kassel. In der Diskussion über ein neues Logo haben die Kassel Huskies am Ende einer Abstimmung unter den Fans überraschend die Neuerung gestoppt. Es bleibt beim alten Emblem. Ein Kommentar von Sportredakteur Gerald Schaumburg.

Fünf Jahre ist es her, dass Sigmar Gabriel die SPD-Mitglieder über eine Neuauflage der Großen Koalition abstimmen ließ. In diesen Tagen nun hörten auch die Koalitionäre in Berlin auf die Stimme des Volkes, und ruderten im Fall Maaßen zurück. Also liegen die Verantwortlichen der Kassel Huskies voll im Zeitgeist, wenn sie bei der Auswahl ihres Logos auf ihre Fans hören und trotz eines Votums auf dessen Einführung zunächst verzichten.

Was in Berlin als Basisdemokratie beschrieben wird, ist in Kassel die lang überfällige Hinwendung zum Fan als Kunden, zum Ziel allen Tuns. Endlich werden die Wünsche der Anhänger gehört, ernstgenommen und umgesetzt. Fantalk nach den Spielen, Stammtisch, ein zweiter Fanbeauftragter, Besserungen beim Catering – es gibt sie, die ersten Maßnahmen. Sie beweisen: Es tut sich etwas bei den Huskies, frischer Wind ist eingezogen.

Da passt die Logo-Aktion genau ins Bild. Diesmal wurden sogar die vielen Zwischentöne gehört und entsprechend darauf reagiert. Das Signal ist deutlich: Die Huskies wollen sich erneuern, aber nicht um jeden Preis. Im Miteinander beweisen sie, dass auch Bewährtes noch Platz hat.