Huskies: Ein Derbyknaller gleich zum Saisonauftakt

Der erste Spieltag hält einen Leckerbissen für die Eishockeyfans in der Region bereit: Am Freitag, 13. September, empfangen die Huskies ihren Erzrivalen, die Löwen aus Frankfurt.

Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Dann dürfte es rund um die Eissporthalle ein geschäftiges Treiben geben. Denn vom 13. bis 15. September findet auch der Marathon in Kassel statt.

Um Appetit auf die neue Saison zu machen, hat die Liga am Donnerstagnachmittag die ersten Paarungen der neuen Spiezelt veröffentlicht. Sonntags geht’s für die Huskies zu den Bietigheim Steelers (17 Uhr).

Auch der siebte Spieltag ist bereits bekanntgegeben worden: Am Mittwoch, 2. Oktober, gibt es dann bereits ein Wiedersehen mit der Mannschaft von Trainer Hugo Boisvert: Dann sind nämlich die Steelers zu Gast in Kassel (19.30 Uhr). Der vollständige Spielplan dürfte in den kommenden Tagen folgen.