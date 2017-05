Saisonstart im August: Kassel Huskies empfangen KHL-Stars

Neben dem Gastgeber Kassel Huskies werden auch Slovan Bratislava, Dinamo Riga und Vityaz Podolsk am Wingas-Cup teilnehmen.

Kassel. Nun ist es amtlich: Die Kassel Huskies werden die Vorbereitung auf die nächste Eishockeysaison mit einem Turnier und drei Klubs aus der Kontinental Hockey-League starten.

Vom 8. bis 10. August werden sich die Nordhessen beim Wingas-Cup in der Eissporthalle messen mit Slovan Bratislava aus der Slowakei, Dinamo Riga aus Lettland und Vityaz Podolsk aus dem Süden Moskaus. Die KHL mit 29 Teams aus acht Nationen, insbesondere aus Russland, gilt als zweitstärkste Liga weltweit nach der NHL.

"Wir freuen uns, mit dem Wingas-Cup großartiges Eishockey in Kassel präsentieren zu können", erklärt Nicholas Neu, Leiter der Unternehmenskommunikation bei dem Kasseler Unternehmen, das auch Sponsor der Huskies ist.

Auch deren Geschäftsführer freut sich auf die Weltklasse-Puckjäger aus der KHL: "Dieses Turnier bietet uns die Möglichkeit, uns mit Vereinen aus einer der besten Eishockey-Ligen zu messen. Eine optimale Vorbereitung auf die kommende Saison", erklärte Joe Gibbs. Er erwartet Zuschauer aus dem ganzen Bundesgebiet.

Ab wann und wo es Karten für den Wingas-Cup gibt, haben die Huskies noch nicht mitgeteilt.

Der Spielplan für den Wingas-Cup:

Dienstag, 8. August: 15 Uhr: Bratislava - Dinamo Riga; 19 Uhr: Kassel - Podolsk

Mittwoch, 9. August: 15 Uhr: Riga . Podolsk; 19 Uhr: Kassel - Bratislava

Donnerstag, 10. August: 13.30 Uhr: Bratislava - Podolsk; 18 Uhr: Riga - Kassel

Hintergrund: Die Kontinental Hockey-League (KHL)

Neben der traditionsreichen Nordamerikanischen Hockey Liga NHL in den USA und Kanada ist die KHL die zweite dominierende Liga in der Eishockeywelt. 2008 gestartet, vereinte die Kontinentale Hockey League in der vergangenen Saison 29 Teams aus acht Nationen: 22 kommen wie Lokomotive Jaroslawl aus Russland, jeweils eines aus Weißrussland, Lettland, Kroatien, Kasachstan, Finnland und der Slowakei. Erstmals dabei waren die Red Stars Kunlun aus China.

Der aktuelle Meister SKA St. Petersburg holte sich den Pokal, benannt nach dem Kosmonauten Juri Gagarin, kürzlich im Finale gegen Metallurg Magnitogorsk. Das Team aus Kassels Partnerstadt Jaroslawl kam bis ins Halbfinale.

Aufgrund der riesigen Entfernungen von bis zu 8292 Kilometern zwischen Zagreb und Wladiwostok sowie bis zu acht Stunden Zeitverschiebung wird die Hauptrunde mit je 60 Spielen so unterteilt, dass in zwei Konferenzen und vier Divisionen regionale Aspekte zum Tragen kommen. Die Playoffs bestreiten dann die jeweils acht Topteams beider Konferenzen.