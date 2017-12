Huskies fordern am Sonntag Spitzenreiter Bietigheim

Kassel. Eine höhere Hürde gibt es nicht in der zweiten Eishockey-Liga: Die Huskies müssen am Sonntag um 17 Uhr bei Tabellenführer Bietigheim ran.

Die Empfehlungen der Steelers sind beeindruckend: Nur eines der letzten neun Spiele hat der Primus verloren, nur einen einzigen Punkt hat das beste Heimteam der Liga bislang abgegeben und alle zwölf Spiele auf eigenem Eis gewonnen.

Aber: Beide Ausnahmen von der Regel gelangen den Huskies. In Kassel siegten die Hausherren am 28. November in einem mitreißenden Spiel 5:2, in Bietigheim unterlagen sie am 17. September nach 2:0-Führung durch Pimm und Meilleur erst zwei Sekunden vor dem Ende der Verlängerung mit 3:4.

Neuer Rückhalt der Steelers ist Ilya Sharipov (22). Der Deutschrusse aus Kazan kam vom SC Riessersee und

+ 2005: Sinisa Martinovic als Husky © Koch

hat Altmeister Sinisa Martinovic, der am Dienstag 37 wird, als Nummer eins abgelöst und nur zwei seiner 14 Spiele verloren.

Nach dem Torverschieben des Münchner Keepers David Leggio hat auch die DEL2 ihre Regeln geändert und bestraft dies sowie ein Abnehmen des Helms bei Kontern der Gegner künftig mit Tor.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa