Huskies holen kanadischen Stürmer Matt Neal

Kassel. Kurz vor den Playoffs haben die Kassel Huskies auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Vom österreichischen Klub Klagenfurter AC kommt der kanadische Stürmer Matt Neal.

Der 26 Jahre alte Center, der auch auf den Flügeln eingesetzt werden kann, hat einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnet. Seit 2016 spielte er beim KAC, war gleich in seiner ersten Saison viertbester Scorer der Top-Liga EBEL (Erste Bank Eishockeyliga). Insgesamt kam er in 95 Spielen bislang auf 21 Tore und 36 Vorlagen. Er ist bereits in Kassel und wird am Freitag in Ravensburg sein Debüt im blau-weißen Dress mit der Rückennummer 8 geben.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs sagt: „Matthew Neal ist für die Endphase der Saison noch einmal eine Verstärkung für unsere Mannschaft. Er bekommt die Möglichkeit, sich in den Playoffs zu beweisen.“

Und Trainer Rico Rossi ergänzt vor den Playoffs: „Er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann, der sofort angreift, ein Skater ist und über ein gutes Spielverständnis verfügt.“ Damit haben die Huskies in dieser Saison nun fünf Ausländer im Kader. Nur vier aber dürfen pro Partie eingesetzt werden. Ab sofort gilt die Maxime: „Wir setzen nicht auf Rotation. Wir entscheiden vor jedem Spiel, wer zum Einsatz kommt“, sagt Rossi.