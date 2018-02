Kassel Huskies holen Stürmer Sam Povorozniouk

Kassel. Die Kassel Huskies haben die nach dem Abschied von Verteidiger James Wiesniewski frei gewordenen Kontingentstelle neu besetzt – mit einem Stürmer.

Sam Povorozniouk kommt vom finnischen Erstligisten Vaasan Sport nach Kassel. Der 23-jährige Offensivspieler ist als Center und rechter Flügelstürmer einsetzbar. Povorozniouk stammt aus Chicago.

"Sam ist der erwünschte rechtshändige Center-Stürmer, den wir gesucht haben", kommentierte Huskies-Trainer Rico Rossi den Neuzugang.

Povorozniouk ist bereits in Kassel, das Spiel am Dinstagabend gegen die Heilbronner Falken wird er jedoch noch als Zuschauer ansehen. Am Mittwoch wird er erstmals mit dem Team trainieren. Sein erstes Spiel soll er am Freitag in Freiburg bestreiten. Er bekommt die Rückennummer 91.

Vor seiner Station in Finnland war Povorozniouk unter anderem als Juniorenspieler in der Québec Major Junior Hockey League für die Saint John Sea Dogs aktiv.