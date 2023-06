Kanadier bleibt in Kassel: Joel Lowry spielt weiter für die Huskies

Von: Pascal Spindler

Joel Lowry bleibt bei den Huskies. © Schachtschneider, Dieter

Die Kassel Huskies haben die nächste Personalie für die kommende Saison perfekt gemacht. Angreifer Joel Lowry bleibt dem Eishockey-Zweitligisten erhalten, besetzt damit eine weitere Importstelle im Kader der Huskies.

Kassel – „Ich bin begeistert, auch nächste Saison wieder in Kassel zu sein“, wird der Kanadier in einer Klubmitteilung zitiert. Lowry wechselte im vergangenen Sommer von den Vienna Capitals in der ICEHL zu den Huskies, für die er in der zurückliegenden Spielzeit in 58 Partien 50 Punkte sammelte, darunter 18 Tore.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs sagt: „Joel ist ein erfahrener offensivstarker Spieler, der zudem eine wichtige physische Komponente in unser Spiel bringt und für seine Teamkameraden einsteht. Als einer der Leader in unserem Rudel, soll er weiterhin mithelfen, unsere jungen Spieler anzuführen.“

Lowry hat sich bei den Huskies gut eingelebt. Mitspieler Hans Detsch adelte ihn zuletzt im Playoff-Viertelfinale gegen Weißwasser, als der 31-Jährige einen Faustkampf mit Gegenspieler Clarke Breitkreutz für sich entschied.

Lowry wird im neuen Huskies-Kader nach Steven Seigo und Neuzugang Andrew Bodnarchuk eine weitere Importstelle besetzen. Bei Bodnarchuk ist allerdings noch nicht endgültig geklärt, ob der Kanadier alsbald einen deutschen Pass erhält und dann nicht mehr unter die Ausländerregelung fallen würde.

