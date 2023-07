Das Eis wird aufbereitet: Die Kassel Huskies können nächste Woche loslegen

Von: Björn Friedrichs

Teilen

Im Nebel entsteht die Eisfläche: Hallenleiter Michi Christ kniet vor dem Huskies-Logo im Bullykreis. Am Wochenende soll das Eis bereitet sein. © Fischer, Andreas

Das Eishockey-Fieber steigt: Ab kommender Woche können die Kassel Huskies die Vorbereitung in der heimischen Halle aufnehmen.

Kassel – Seit Dienstag wird das Eis aufbereitet, am Wochenende soll es fertig sein. „Am Montag werden dann die Bandenscheiben und Netze angebracht, am Mittwoch geht es für die erste Mannschaft auf das Eis“, sagt Michi Christ, Ex-Profi beim Eishockey-Zweitligisten und jetziger Hallenleiter.

Seit dieser Woche sind die Handwerker raus aus dem Halleninneren. Zwar stehen noch kleinere Arbeiten rund um die Eisfläche an, auf das Training der Huskies werden die Bauarbeiten aber laut Christ keine Einschränkungen haben. Am Dienstag wurden die ersten drei bis fünf Millimeter Eis aufgebracht, am Mittwoch dann Werbung aufgelegt. Am Wochenende folgt der Feinschliff.

Das hat sich in der Halle getan

Es ist der dritte Sommer mit umfangreichen Baumaßnahmen in der Eissporthalle. Und der erste, bei dem man die Arbeiten auch von außen so richtig wahrnehmen kann. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist installiert, der neue Anbau vorm Haupteingang nimmt auch so langsam Form an und soll bis Ende des Jahres fertiggestellt sein.

In der Halle selbst hat sich einiges getan, vieles davon im Hintergrund. Unter der Gegentribüne wurde (Zitat Christ) alles herausgerissen, neu installiert, außerdem neue Wände gezogen. Dort entstehen Künstlergarderoben, Tourbüros und weitere Räume, die die Halle in Zukunft zu einer Konzertlokalität machen, in die Künstler gern zurückkommen.

Neues Gesicht bei den Huskies

Der Raum, der sich unterhalb des Heubodens in die Höhe erstreckt, ist inzwischen kaum wiederzuerkennen. Dort, wo einst alte Pumpen standen und Rohre zusammenliefen, befindet sich nun die Energiezentrale der Eissporthalle. Sämtliche Energieströme werden von dort aus verteilt. „Der Umbau der Halle ist nicht nur schöner Schein draußen. Auch in Bereichen abseits der Optik tut sich eine Menge. Wir können weltweit eine der führenden Arenen in Sachen Nachhaltigkeit werden – und das ist nicht übertrieben“, sagt Axel Mikesch. Er ist seit Kurzem bei den Huskies Geschäftsleiter in den Bereichen Energiemanagement und Nachhaltigkeit.

Im Raum unter dem Heuboden findet sich nun die Energiezentrale der Eissporthalle. Das Foto zeigt Markus Lipke vom Unternehmen Kieback&Peter. © Andreas Fischer

Das Thema ist den Huskies weiterhin extrem wichtig. „Die Leute werden auf unseren Sport zeigen und sagen: Warum betreibt ihr im August bei 30 Grad auf Kosten anderer eine Eisfläche? Wir wollen und können das bald alles selbst stemmen“, sagt Christ.

Vieles hängt von zweiter Eisfläche ab

Klar ist aber auch: Für dieses weltmarktführende Ziel einer nachhaltigen und zugleich autarken Eissporthalle braucht es auf dem jetzigen Parkplatz eine zweite Eisfläche mit angeschlossenem Parkhaus. Kurzfristig wollen die Huskies die Halle in den nächsten Jahren energetisch CO2-neutral betreiben. Aber nur wenn es eine zweite Eisfläche gibt und die Photovoltaikanlage weiter wachsen kann, könne auch Energie eingespeist werden. „Wir könnten dann in der Südstadt eine vierstellige Zahl Wohneinheiten mitversorgen“, sagt Mikesch. Erst wenn in Sachen zweiter Eisfläche eine Entscheidung stehe, könne laut Christ zudem der Austausch der alten Amoniakanlage hin zu einer energieeffizienteren Maschine erfolgen.

Axel Mikesch ist bei den Kassel Huskies Geschäftsleiter in den Bereichen Energiemanagement und Nachhaltigkeit. © Fischer, Andreas

Sportlich geht es ab kommender Woche wieder rund. Dann kehren die Huskies, die sich in ihrer Kabine auf eine neue Küche freuen können, in die Halle zurück. (Björn Friedrichs)