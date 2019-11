Huskies-Nesthäkchen Tramm überzeugt nicht nur mit Torriecher

Heute in Crimmitschau, Sonntag kommt Landshut

+ © Foto: Jan Hübner/Roith Jubelschrei nach dem ersten DEL2-Tor: Stephan Tramm freut sich über das 1:0 beim Derby in Frankfurt. Verdeckt: Corey Trivino. © Foto: Jan Hübner/Roith

Bevor es in die Deutschlandcup-Pause geht, stehen für die Kassel Huskies noch zwei Partien in der DEL2 an: Heute Abend müssen sie in Crimmitschau ran, am Sonntag kommt der EV Landshut. Im Fokus dabei steht nach zuletzt starken Auftritten der jüngste Husky Stephan Tramm.