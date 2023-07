Huskies-Neuzugang McMillan: „Möchte helfen, das Ziel zu erreichen“

Von: Björn Friedrichs

Carson McMillan, Neuzugang der Kassel Huskies. © imago images/Beautiful Sports

Vergangene Woche präsentierten die Kassel Huskies Neuzugang Carson McMillan. Wir haben mit dem kanadischen Eishockeyprofi gesprochen.

Noch ist der 34 Jahre alte Carson McMillan in der kanadischen Heimat. Ab August arbeitet er dann mit seinem neuen Team, den Kassel Huskies, an der Vorbereitung auf die kommende Saison.

Warum haben Sie sich für den Schritt von der DEL in die DEL 2 entschieden?



Ich habe mich dazu entschlossen, weil mir von ehemaligen Mitspielern erzählt wurde, wie schön Kassel und wie groß die Fanbasis ist. Außerdem möchte ich Kassel helfen, das Ziel – den Aufstieg in die DEL – zu erreichen.



Sie sind der siebte Ex-Frankfurter in Reihen der Huskies – das ist ja schon sehr speziell bei der Rivalität. Was denken Sie über Ihr neues Team?



Ich halte sehr viel von meinem neuen Team in Kassel. Meiner Meinung nach ist es außerdem immer ein Plus, schon ein paar Leute zu kennen. Deshalb ist es für mich von Vorteil, in ein Team zu kommen, in dem ich auf ein paar frühere Mitspieler und Freunde stoße. Ich freue mich sehr, bei den Huskies anzukommen und den Rest der Truppe kennenzulernen.



Kennen Sie sonst noch jemanden aus Ihrer neuen Mannschaft?



Ja, Brandon Maxwell. Brandon und ich haben vor ein paar Jahren zusammen in Bremerhaven in der DEL gespielt. Er ist ein wirklich sehr guter und hart arbeitender Torwart, deshalb freue ich mich darauf, wieder mit ihm zusammen auf dem Eis zu stehen.



Was sind Ihre persönlichen Ziele für die Zeit in Kassel?



Meine Ziele überschneiden sich mit den Zielen der Huskies: Ich möchte mithelfen, sowohl die reguläre Saison als auch die Endrunde – also die Playoffs – zu gewinnen, wie wir es mit Frankfurt geschafft haben.



Sie haben 16 Spiele in der NHL, der besten Liga der Welt, gemacht. Was aber ist an DEL und DEL 2 besser als an der NHL?



Ich bin dankbar, dass ich die Erfahrung in der NHL sammeln durfte. Sie hat mich zu dem Spieler gemacht, der ich heute bin. Die Fans in Deutschland sind aber überragend, sehr laut, sehr leidenschaftlich. Ich genieße es, wie sie am Spiel teilhaben. (Björn Friedrichs)