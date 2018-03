Huskies-Party an der Orangerie Saisonabschluss am Donnerstag

Kassel. Die Playoffs auf dem Eis sind beendet, nun steht auch der Termin für die traditionelle Saisonabschlussfeier fest.

Am Donnerstag werden sich die Kassel Huskies in die Sommerpause verabschieden. Startschuss an der Orangerie ist um 18 Uhr. Das hat der Klub am Dienstagmittag bekanntgegeben.

Neben persönlichen Worten von Verantwortlichen und Spielern wird es die Möglichkeit geben, Autogramme zu sammeln. Auch eine Tombola steht auf dem Programm.

Für Live-Musik sorgen Stolle & Band, DJ Chilly T und DJ René M. Bieler mit Untermalung von Saxophonist Phunky Phil. (red)