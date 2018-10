Neuer Trainer bei den Kassel Huskies: Die Pressekonferenz jetzt live im Video

Bobby Carpenter löst Rico Rossi ab sofort als Trainer bei den Kassel Huskies ab. Dazu äußert sich der Verein am heutigen Mittwoch in einer Pressekonferenz. Wir übertragen diese jetzt live.

Sie können das Video entweder auf unserer Kassel-Huskies-News-Seite bei Facebook verfolgen oder direkt hier im Artikel:

Die Kassel Huskies hatten am Dienstagabend bekannt gegeben, dass Rico Rossi nicht länger Trainer des Vereins ist. Er wird stattdessen - zunächst bis zum Ende der Saison - Sportdirektor. Neuer Headcoach ist ab sofort Bobby Carpenter, der bis zum Ende der Saison 2017/2018 Cheftrainer der Kunlun Red Starts in der höchsten russischen Eishockeyliga KHL war. Carpenter wird heute seit 11.30 Uhr bei der Pressekonferenz vorgestellt. Mit dabei sind auch Huskies-Chef Joe Gibbs, Michael Scholtyssek aus der Geschäftsführung, Rico Rossi und Pressesprecher Christoph Steinbach.

Dort sagt Rossi am Mittag: "Ich werde Bobby komplett unterstützen." Joe Gibbs erklärt, dass es schon länger Kontakt mit Carpenter gab.

Dank für Rico Rossi gibt es von Michael Scholtyssek - für alles, was er in den vergangenen Jahren geleistet hat.

Carpenter erzählt, wie es war, als er vor drei Jahren in Kassel vorbei geschaut hat. Er sei beeindruckt gewesen vom Kasseler Eishockey - und von der Atmosphäre in Nordhessen. So habe er gerne und sofort zugesagt.

Carpenters Vertrag läuft bis zum Ende der Saison.