Kassel Huskies vor Saisonstart: Die letzten Tests stehen an

Eine Woche vor dem ersten DEL2-Punktspiel am Freitag, 13. September, gegen die Löwen Frankfurt überprüfen die Huskies noch drei Mal ihre Form. Heute um 17.30 Uhr ist der Kasseler Eishockey-Zweitligist in Karlsbad beim tschechischen Erstligisten HC Energie Karlovy Vary zum Rückspiel zu Gast, nachdem das Hinspiel 3:2 gewonnen wurde. Am Freitag (20 Uhr) treten sie in Halle an der Saale beim Oberligisten Saale Bulls an. Und am Sonntag folgt in der heimischen Eissporthalle mit dem letzten Vorbereitungsspiel die Generalprobe für den Ligastart, dann sind ab 18.30 Uhr die Tilburg Trappers aus den Niederlanden zu Gast – ein Top-Oberligist.

Bis auf Stürmer Michi Christ, der wegen einer Infektion in dieser Woche noch ausfällt, sind die Huskies komplett. Von DEL-Kooperationspartner Wolfsburg ist lediglich Lois Spitzner dabei. „Das ist in diesem Jahr für uns kein Problem, denn wir haben auch ohne die Förderlizenzspieler 22 Mann im Kader“, sagt Trainer Tim Kehler. Und da Bastian Schirmacher mitspielt, kann er auch vier komplette Sturmreihen aufs Eis bringen.

In dieser Saison kooperieren die Huskies mit der Handwerkskammer Kassel. Gemeinsam bieten die Partner mit der Azubi-Card Hessen jungen Menschen in Ausbildung Eintrittskarten für Heimspiele mit 20 Prozent Rabatt gegenüber dem Preis für Tagestickets an. „Wir möchten einen Schritt auf junge Menschen zugehen und dem einen oder anderen ermöglichen, die schnellste Mannschaftssportart der Welt zu sehen“, erklärte Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs.

Traditionelles Schautraining der HNA fällt aus

Das traditionelle HNA-Schautraining der Huskies zur Einstimmung auf die Punktrunde am Montag oder Dienstag vor dem ersten DEL2-Punktspiel fällt diesmal zunächst aus. Der Termin passe nicht in den Trainingsplan, erklärte der Zweitligist jetzt. Über einen späteren Ersatztermin womöglich an einem Wochenende ist noch nicht entschieden.