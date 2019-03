Huskies sind trotz 1:3-Niederlage in Ravensburg in den Pre-Playoffs

Der vorletzte Spieltag der DEL2-Hauptrunde bringt für die Kassel Huskies zwei Entscheidungen. Die erste fällt auf dem Eis: Das letzte Auswärtsspiel in Ravensburg haben sie 1:3 verloren.

Die zweite fällt auf dem Papier. Die Huskies können trotz der 1:3(0:1, 0:1, 1:1)-Niederlage für die Pre-Playoffs planen und müssen nicht in die Playdowns. Das haben sie der Schützenhilfe aus Bietigheim zu verdanken. Die Steelers bezwangen Bayreuth mit 6:3. Die Tigers haben auf Rang elf nun vier Punkte Rückstand auf die Huskies.

Die Livetabelle ist an diesem vorletzten Spieltag der stete Begleiter. Für die Huskies geht es ja um einiges. Pre-Playoffs sind drin, aber das Schreckgespenst Playdowns ebenfalls noch nicht endgültig vertrieben.

Die Huskies beginnen gut. Die Anreise am Vortag war offenbar richtig. Ihr Torhüter Kuhn ist gleich hellwach, als ihn in der Anfangsphase Andreas Driendl prüft. Neu-Stürmer Mike Little verpasst nach einem Konter am rechten Pfosten die Scheibe nur knapp. Diese Szenen deuten an, wie sich die weitere Partie entwickelt: Ein Spiel mit guten Gelegenheiten auf beiden Seiten. Für die Huskies sind es Sebastien Sylvestre und Mike Little, die mit einer Doppelchance kurz vor der Pausensirene scheitern. Erst klärt Langmann im Spagat gegen Sylvestre und wehrt dann auch noch irgendwie Littles Nachschuss ab (18.).

Es wäre der Ausgleich gewesen. Denn nur wenige Augenblicke zuvor hatten die Ravensburger vorgelegt. David Zucker fand Mathieu Pompei, der Kuhn mit dem Schuss über die Fanghand keine Chance ließ (18.).

Immerhin, die Livetabelle nach dem ersten Drittel zeigt: Auch Bayreuth und Dresden liegen hinten, das Thema Playdowns hätte sich zu diesem Zeitpunkt angesichts von vier Punkten Vorsprung auf Platz elf für die Huskies erledigt.

Ob die Kasseler in der Pause einen Blick auf die Livetabelle geworfen haben? Die Vermutung liegt nahe, denn sie gehen bissig ins zweite Drittel. Sind nun schneller am Gegner dran, spielen aggressiveres Forechecking. Das zahlt sich aus. Langmann rettet gegen Jace Hennig, zweimal gegen Sam Povorozniouk. Und in der 28. Minute ist er schon geschlagen, doch Derek Dingers Schuss von der Blauen Linie landet am Pfosten. Es ist die beste Gelegenheit für die Huskies.

Denn nun melden sich die Gastgeber zurück und haben in Daniel Pfaffengut einen Angreifer, die Scheibe ins linke Toreck lupft (33.). Der Videobeweis bestätigt das.

Mit diesem 2:0 für die Towerstars geht es in die zweite Pause. Und wieder geht der Blick auf die Livetabelle. Die zeigt, dass die anderen Teams weiter Schützenhilfe für die Huskies leisten. Weil nun Bayreuth und Crimmitschau hinten liegen, beträgt der Abstand der Huskies auf Platz elf nach 40 Minuten fünf Punkte.

Das Schlussdrittel beginnt. Die beste Gelegenheit für die Huskies ergibt sich, als sie 25 Sekunden in doppelter Überzahl aufs Eis gehen. Aber das Powerplay ist an diesem Abend wieder ein Manko im Kasseler Spiel. Doch kurz darauf lässt Sebastien Sylvestre Langmann mit einem Distanzschuss keine Abwehrchance. Kurios: Der 1:2-Anschlusstreffer fällt in Überzahl. Doch die Freude währt nur kurz: Denn kurz darauf stellt Robin Just auf 3:1. Der Endstand.

Eine Entscheidung aber ist vertagt: Nämlich, ob die Huskies in den Pre-Playoffs ab kommenden Freitag (8. März) mit einem Heimspiel oder auswärts starten. Die Antwort darauf gibt’s am Sonntag. Gegner ab 18.30 Uhr sind dann die Lausitzer Füchse.